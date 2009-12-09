

بهجت عباس

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:19

المحور: الادب والفن









لو عرفت، الأزهار، الصغيرة،

كم عميقاً جُـرِحَ قلبي ،

لبكت معي ،

لتُبرِئَ ألمي.



لو علمتِ العنادلُ،

كم أنا جِـدُّ حزينٍ وعليلٍ،

لأنطلقتْ مغرّدة بألحانٍ مُنعشةٍ.



لو عرفت النجومُ الذهبية الصغار

ما أنا عليه من ألمٍ،

لهبطت عليّ من عليائها

لتواسيني.



كلّهم لا يعرفون ما بي،

سوى واحدة تعرف ألمي،

هي نفسها التي مزّقت،

مزّقتْ قلبي.