التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,823
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - صادق البصري - جوهر الاختلاف !
|
|
جوهر الاختلاف !
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
لقطات ملونة 3
- الأسياد الأموات لهم طول البقاء ..
- حلوى مالحة ..
- ذكرى عطر
- الهر هانز العبوس
- الحياة اليومية
- يقين العم عبد النبي ..
- نوافذ ..
- أحلام عباس زوره
- جميلة وخياط الخزف ..
- من داروين الى ماركس .. أسرار اليقظة الأنسانية !؟
- نازحون ضمن خارطة وطن ..
- قصص قصيرة ملونة .. (2)
- عيد جميل ..
- تحولات ..
- سارة زهور .. وحدي المساء أقدم من عويلي
- لقطات ملونة ..
- نثار حلم ..
- حوار العالم السفلي .. صادق البصري سطر مطر.. حاوره حسين علي ي ...
- أنا هنا منذ الآف العذابات ..
المزيد.....
- تلاميذ الصف السابع في حلب يجرون امتحانا باللغة الروسية
- الأديب: الكتل السياسية تدافع عن وجودها في مفوضية الانتخابات ...
- هل كان مارتن لوثر نبيًا أم متمردًا؟
- رام الله: إنطلاق فعاليات ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية ...
- القاهرة: ندوة -ترجمة الأدب العربي-
- يصدر قريبا الكتاب الرابع من مجموعة -الشجون- للكاتب يوسف زيد ...
- مفاجأة معرض الجزائر الدولي.. البوليساريو ضمن الدول العارضة! ...
- مؤرخ فلسطيني للجزائريين: متى تضعون حدا لرئيس دائم التنقل بين ...
- ميد راديو في قلب الانتخابات الرئاسية الفرنسية
- الشاعر والإعلامي طه خليل لـ (الزمان ): هناك ناقد وحاقد وإستق ...
المزيد.....
- مقامات الكيلاني / ماجد هاشم كيلاني
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - صادق البصري - جوهر الاختلاف !