أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - عالم الرياضة - عبد العزيز فرج عزو - نتائج بطولتي البحر المتوسط الأولي والثانية لرياضة الجولف بمصر 2017


اخر الافلام











المزيد.....

نتائج بطولتي البحر المتوسط الأولي والثانية لرياضة الجولف بمصر 2017


عبد العزيز فرج عزو
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:16
المحور: عالم الرياضة
    


أقيمت بطولتي البحر المتوسط الأولي والثانية لرياضة الجولف للرجال في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس 2017
فقد اشترك في البطولتين 80 لاعبا من 13 دولة وهي دول مصر والسويد واسبانيا وانجلترا وفرنسا وألمانيا واسكتلندا والنمسا
وايطاليا وفنلندا والأرجنتين وأمريكا وبلجيكا وجوائز هذه البطولة 100 ألف يورو .
واليكم أيها الكتاب والباحثين والقراء الكرام نتائج كل بطولة علي حده وهي الآتي::::-
------------------------------------------
أولا : فقد أقيمت بطولة البحر المتوسط ((( الأولي ))) لرياضة الجولف علي ملاعب بالم هيلز بمصر خلال الفترة من 12 وحتى 14 مارس 2017
فقد أسفرت نتائج البطولة الأولي النهائية بالاتي::::-
---------------------------
1- حصول اللاعب الاسباني نويل جراو علي كأس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول.
2- حصول اللاعب البريطاني أو الانجليزي لاكي جونسون علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.
3- حصول اللاعب السويدي جوستاف جوستاف كوكين علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث.
4- حصول اللاعب الفرنسي أوجوكوسو علي المركز الرابع.
5- حصول اللاعب البريطاني اندرو جونز علي المركز الخامس.
---------------------------------
((( ثانيا ))) وقد أقيمت فعاليات بطولة البحر المتوسط (( ( الثانية لرياضة الجولف ))) بمصر علي ملاعب منتجع دريم لاند ومجموع جوائز البطولة الثانية
أيضا 100 ألف يورو.
وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس 2017
وقد أسفرت نتائج هذه البطولة بالنتائج النهائية الآتية::::-
---------------------------------
1- حصول اللاعب الايطالي ليونارد سباريجا علي كأس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول.
2- حصول اللاعب البريطاني أو الانجليزي أندور جونز علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.
3- حصول اللاعب النمساوي فلورين يريجنت علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث.
4- حصول اللاعب السويدي كريستوفر سولسترام علي المركز الرابع في هذه البطولة .
5- حصول اللاعب الفرنسي روبين روسيل علي المركز الخامس في هذه البطولة.
----------------------------
تم تسليم جوائز البطولتين الأولي والثانية من مكافآت مالية وكئوس وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية من قبل الاتحاد المصري لرياضة الجولف
ووزارة الرياضة المصرية والمسئولين الكبار بمصر والاتحاد الدولي العالمي لرياضة الجولف وقد شكر الضيوف من المشتركين في البطولة
من اللاعبين والمدربين حسن الاستقبال وكرم الضيافة والمنافسة الشريفة في بلدهم الثاني مصر.
--------------------
ألف مبروك للفائزين بميداليات وكئوس هذه البطولة الدولية العالمية الكبرى وهارد لك لمن لم يحالفه الحظ بالفوز بإحدى ميدالياتها
وكئوسها وحظ حسن لهم في البطولات القادمة حول العالم في لعبة الجولف الممتعة.
-------------
وإلي لقاء أخر إن شاء الله تعالي .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد العزيز فرج عزو

إجمالي القراءات: 569,798
المقالات المنشورة: 246
- نتائج البطولة العربية والأفريقية لرياضة الترايثلون للشباب وا ...
- نتائج بطولة العالم العاشرة للجمباز الفني للرجال والسيدات بدو ...
- نتائج تصفيات كأس الآمم الأفريقية لكرة السلة للرجال والسيدات ...
- نتائج بطولة العالم للجائزة الكبري لرياضة الشطرنج الخاطف للرج ...
- نتائج بطولة العالم للملاكمة العربية الاحترافية الكيك بوكسينغ ...
- الفرق بين رياضة الكيك بوكسينغ ورياضة المواي تاي
- نتائج البطولة الدولية الشاطئية الاولي لرياضة إلتقاط الأوتاد ...
- نتائج بطولة الفيوم للجامعات المصرية لرياضة رفع الأثقال للرجا ...
- نتائج بطولتي العالم للمصارعة الحرة والرومانية للرجال التي أق ...
- نتائج بطولة الخليج الحادية والعشرين للجولف بدولة البحرين
- نتائج بطولة أمم أوروبا للتزلج الفني علي الجليد بدولة التشيك ...
- نتائج بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب تحت 20 سنة بكندا 2017
- نتائج سباق الدراجات الهوائية للرجال والسيدات بمدينة شرم الشي ...
- النتائج النهائية لبطولة القلايل السادسة للصيد التقليدي بدولة ...
- كرة البيسبول أو القاعدة رياضة القوة والسرعة والشجاعة والمناف ...
- نتائج بطولة كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والسيدات بمصر 2 ...
- نتائج البطولة الأولي للسيدات لقفز الحواجز برياضة الفروسية بد ...
- نتائج بطولة سمو الأمير السادسة للرماية للرجال والسيدات بدولة ...
- نتائج البطولة العربية الثالثة عشرة لرياضة الرماية للرجال وال ...
- نتائج بطولة كأس جيم العالمية الثالثة لكرة القدم للأطفال الذك ...

المزيد.....


اخبار الرياضة
- ما الذي يخبئه كريستيانو رونالدو وأحمد أبوهشيمة معاً لرمضان 2 ...
- الدوري الإسباني: ريال مدريد يفوز على غرناطة برباعية
- يوفنتوس يهرب من الهزيمة في -الديربي- بهدف قاتل
- أرقام ميسي بعد مباراة فياريال!
- ريال مدريد يقهر غرناطة الجريح ويلحق ببرشلونة في الصدارة
- سبارتاك موسكو يتأهب لإعتلاء منصة التتويج
- باريس سان جيرمان يمطر شباك باستيا بخماسية
- نابولي يرتقي إلى وصافة الكالتشيو
- ريال مدريد يكتفي برباعية في شباك غرناطة الجريح
- بالفيديو.. MSN يدمر الغواصات الصفراء

المزيد.....
كتب ودراسات
- العربي بن مبارك أول من حمل لقب الجوهرة السوداء / إدريس ولد القابلة

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,823
الصفحة الرئيسية - عالم الرياضة - عبد العزيز فرج عزو - نتائج بطولتي البحر المتوسط الأولي والثانية لرياضة الجولف بمصر 2017