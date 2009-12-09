

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:16

المحور: عالم الرياضة









أقيمت بطولتي البحر المتوسط الأولي والثانية لرياضة الجولف للرجال في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس 2017

فقد اشترك في البطولتين 80 لاعبا من 13 دولة وهي دول مصر والسويد واسبانيا وانجلترا وفرنسا وألمانيا واسكتلندا والنمسا

وايطاليا وفنلندا والأرجنتين وأمريكا وبلجيكا وجوائز هذه البطولة 100 ألف يورو .

واليكم أيها الكتاب والباحثين والقراء الكرام نتائج كل بطولة علي حده وهي الآتي::::-

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أولا : فقد أقيمت بطولة البحر المتوسط ((( الأولي ))) لرياضة الجولف علي ملاعب بالم هيلز بمصر خلال الفترة من 12 وحتى 14 مارس 2017

فقد أسفرت نتائج البطولة الأولي النهائية بالاتي::::-

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1- حصول اللاعب الاسباني نويل جراو علي كأس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول.

2- حصول اللاعب البريطاني أو الانجليزي لاكي جونسون علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.

3- حصول اللاعب السويدي جوستاف جوستاف كوكين علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

4- حصول اللاعب الفرنسي أوجوكوسو علي المركز الرابع.

5- حصول اللاعب البريطاني اندرو جونز علي المركز الخامس.

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((( ثانيا ))) وقد أقيمت فعاليات بطولة البحر المتوسط (( ( الثانية لرياضة الجولف ))) بمصر علي ملاعب منتجع دريم لاند ومجموع جوائز البطولة الثانية

أيضا 100 ألف يورو.

وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس 2017

وقد أسفرت نتائج هذه البطولة بالنتائج النهائية الآتية::::-

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1- حصول اللاعب الايطالي ليونارد سباريجا علي كأس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول.

2- حصول اللاعب البريطاني أو الانجليزي أندور جونز علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.

3- حصول اللاعب النمساوي فلورين يريجنت علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

4- حصول اللاعب السويدي كريستوفر سولسترام علي المركز الرابع في هذه البطولة .

5- حصول اللاعب الفرنسي روبين روسيل علي المركز الخامس في هذه البطولة.

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تم تسليم جوائز البطولتين الأولي والثانية من مكافآت مالية وكئوس وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية من قبل الاتحاد المصري لرياضة الجولف

ووزارة الرياضة المصرية والمسئولين الكبار بمصر والاتحاد الدولي العالمي لرياضة الجولف وقد شكر الضيوف من المشتركين في البطولة

من اللاعبين والمدربين حسن الاستقبال وكرم الضيافة والمنافسة الشريفة في بلدهم الثاني مصر.

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ألف مبروك للفائزين بميداليات وكئوس هذه البطولة الدولية العالمية الكبرى وهارد لك لمن لم يحالفه الحظ بالفوز بإحدى ميدالياتها

وكئوسها وحظ حسن لهم في البطولات القادمة حول العالم في لعبة الجولف الممتعة.

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وإلي لقاء أخر إن شاء الله تعالي .