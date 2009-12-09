

هشام حتاته

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:12

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









خلال الاسبوعين الماضيين وجدتنى اخوض معركتين اعتقد سيحركوا الكثير من المياه الراكده والحد من هيمنه رجال الدين على الاعلام والفضائيات وهم يحاربون معركتهم الاخيرة ضد الحتمية التاريخية القادمة

يوم 22 /4 استضاف برنامج العاشرة مساءا الذى يقدمه الاعلامى الاستاذ وائل الابراشى على قناه دريم 2 مستشار شيخ الازهرة ووكيل وزاره الاوقاف الشيح الدكتور صبرى عباده لنجده يدعو الى التحرش بالنساء الغير محجبات فى الشوارع بحجه ان الرجل لايملك كبح غرائزه امامهم

وفى مداخله دعتنى لها احدى القنوات قلت : ان الرجل الذى يثيرة شعر امراة عليه بحل من اثنين ، الاول ان يذهب الى طبيب نفسى ليعالجه ، والثانى ان يذهب الى جراح لاخصائه ....!!!!

ثورة على الفيس بوك ولكنها دخان فى الهواء ولكن من جانبى اتخذت الخطوتين التالتين

الاولى : رفع قضية على هذا الشيخ لدعوته للتحرش بالنساء مما يعتبر دعوه للتحريض وتهديدا للسلم والسلام الاجتماعى .. وهى القضية الاولى من نوعها على شيخ ازهرى ، وجمعت عددا من التوكيلات وجارى اتخاذ اجراءات رفع القضية

الثاني : تحدى هذا الشيخ الى مناظرة علنيه عن حجيه الحجاب من الناحية الفقهية والتى نشرتها العديد من الصحف والمواقع ، ومازال التنسيق جارى مع برنامج العاشرة مساءا لتتم المناظره وان لم تتم ساكتب هنا على الموقع كل الخلفيات الى حالت دون اتمام هذه المناظرة

ونعود الى موضوعنا الاساسى

من عده ايام يظهر رئيس جامعه الازهر ليكفر الباحث اسلام بحيرى الذى حكم عليه بالسجن بقضية ازدراء الاديان ، وتداركا للموقف فقد تم اقالته ، ولكنى كتبت على صفحتى بوست صغير يقول (تكفير رئيس جامعة الأزهر لإسلام بحيرى٬ ليس مجرد رأى شخصى، ولكنه موروث تراثى يكفر كل ماعداه

إذا كان هذا رأى رئيس جامعه الأزهر٬ فماذا يدرسون للطلبة فى هذه الكليات أغلقوا معامل تفريخ الإرهاب ) والذى نشرته احدى الصحف المصرية

نعود الى معامل تفريخ الارهاب

سبق وان كتبت : ماذا ننتظر من اى شاب يدرس فى جامعه الازهر يعلموه ان الخلافة الاسلاميه كانت من ازهى عصور الاسلام وانه فى عهد عثمان عم الرخاء وبيعت الجارية بوزنها ذهبا وفى عهد عمر بن عبدالعزيز رعت الشاه مع الذئب ونادى المنادى : الا من يطلب حاجه من بيت المال فلايرد احد ، وكان الخليفه هارون الرشيد يحج عاما ويغزو عاما .... الخ

وانه لانجاه لنا الا بعوده الخلافة الاسلامية ومحاكاه الساده السلف فى كل افعالهم من زى ومأكل وملبس ، وتكفير الدولة المدنية وتكفير اى فكر خارج عن الساده السلف الصالح

الاسلام هو الحل ... الاسلام على نمط القرون الثلاثة المفضلة الاولى ، فهم ينطلقون من فكر بدائى آمنت به المجتمعات البدائة الاولى ( الشبية ينتج الشبية ) وجعلوا الاتكاليه مكان الاتكال ، والغوا قانون السببية ليصبح من تمنطق تزندق

كل هذا علاوه على مايتم تدريسه لهم من الفتاوى التى تبيح قتل المرتد وتكفير المسيحى واليهودى والشيعى واى منكر للمعلوم من الدين الذى وضعه الفقهاء

ولهذا راينا ان معظم المظاهرات التى خرجت بعد فض اعتصام رابعه كانت من طلبه الازهر

وراينا ان اعنف هذه المظاهرات ايضا كانت من طلبه الازهر وتم فيها حرق منشآت المدينه الجامعية والتى ادت فى النهاية الى غلق الجامعه

ورأينا العميدة التى تم الاعتداء اليها

وعلينا ان نقف طويلا امام الشباب الذين تم ضبطهم ضمن الخلية الارهابية التى قامت بقتل المستشار هشام بركات ، فمعظمهم ان لم يكن كلهم من طلبة الازهر

ان الحرب على الارهاب ليست مسئولية الامن وحده ، فهو يبذل قصارى جهده

ولكن الحرب على الارهاب هى تجفيف منابع الارهاب والتى ارى ان اول خطوة فيها تحويل جامعه الازهر الى جامعه مدنيه تابعه لوزاره التعليم العالى والغاء تدريس اى مواد دينية فيها – وفى نفس الوقت تحديث مناهج الازهر نفسه وتنقيتها من كل مايخالف الدولة المدنية الحديثه

وان كان تطوير مناهج الازهر سيتطلب الكثير من الوقت والجهد الا ان تحويل كليات جامعه الازهر الى وزارة التعليم الحالى لاتحتاج الا لقرار جرئ او اغلاقها وتوفر على الدولة 11 مليار جنيه سنويا والاكتفاء بما لدينا من جامعات مدنيه ويكفى جدا دار العلوم

ماعلاقة الطبيب او المهندس او المحاسب بالعلوم الشرعية

اغلقوا معامل تفريغ الارهاب

اغلقوا جامعه الازهر

