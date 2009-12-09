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غلطان ..!


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:43
المحور: الادب والفن
    


( ومشي ، وكول اوصلت )
غلطان ..!
وسفه اعليك
يابو كلب ابدويّه
اللي كلبك غصب
مليان طبعه
ابحب الوطن والناس
يلودعت عشرتنا غصب
يلما جنت مرّه
عن همي اوهمك
غايب ابّواجيّك التذبح
يبو سرحان !!
هذيج الكنطره !!
شَمرة عصىا
اونعبر
البر الأمان..
ونته تدري
وحنا ندري ..
لكن الداير مَدايرنا
مصيبتنا
يو واحد امن اهل الكهف
منّا
لو كلنا
لو مسكين!
اويمكن انتهازي
اوبالنتيجه
بالع الخازوق
خايف اوما يعبر!!
تاليها يترحم على الجلاد!!
او يظل ويانا كل العمر
ينتظر ...!!!
ينزل ابّارح مطر!
...
غلطان...

6 مايس 2017





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طالب الجليلي

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