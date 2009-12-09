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محاكاة النفس


زهور العتابي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:56
المحور: الادب والفن
    


سيدتي الجميلة
أنتِ امرأةُ
مُميزة
تماسكي.....ابتسمي
لَملمي كلّ الخَيبااات
واجعليها سَمادا
لزرااااعةِ وردة
اسمُها الأملْْ ...





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زهور العتابي

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