أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد المسعودي - كرسي صغير


اخر الافلام











المزيد.....

كرسي صغير


وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:41
المحور: الادب والفن
    


ها هو صغير
ذلك الكرسي .
لم تكبر سيقانه
في رأسي .
ومع ذلك
تلتصق النذور
في أركانه ،
تتكأ الاحلام
على يديه .
كرسي صغير
وان كانت لدي
الانحناءات ،
المطر الغزير
في هزهزة
الاوراق البيضاء ،
واسقاطها .
سيكبر ،
ويفرش لي
الطرقات ،
انحناءات ايضا .
وماذا بعد
هناك الاعالي
صعود ،
صعود
على الاشجار ،
حتى اصل
الى الجنة
حيث الكواعب
الاترابا ،
حيث النعيم
يشربني
حد الثمالة .
ولا اسقط
من الجنة
لانني مشدود
بقوة فيها
من السماء ذاتها .
وان سقطت
في النار ،
فهذا يعني
ان اوراقي السوداء
قد احترقت
وحل بديلها .
ليس مثلي
بل اشد سوادا ،
وانحدارا ،
بين الانحناء ،
والمطر الغزير
في هزهزة
الاوراق البيضاء
ان بقيت .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
وليد المسعودي

إجمالي القراءات: 673,287
المقالات المنشورة: 190
- ثورة بابك الخرمي ( من المخفي في منهجية كتابة التاريخ في المن ...
- عزاء على حمامتين
- مطرقة كفي
- تعريف الدهشة
- تعريف الشك
- متتاليات فلسفية
- قبلة ناعسة
- قصيدة يسجنها الطريق
- قِدر العالم
- خارطة الخوف
- غيمة تائهة
- لو كنت رصيفا
- اغنية بين شفتيك
- اغنيات عامل بناء
- بكاء الطرقات
- طائر عشقي
- من مذكرات سجين سياسي 2
- فلسفة القبلات
- عصفور حينا الفقير
- شباك قصائدي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- مفاجأة معرض الجزائر الدولي.. البوليساريو ضمن الدول العارضة! ...
- مؤرخ فلسطيني للجزائريين: متى تضعون حدا لرئيس دائم التنقل بين ...
- ميد راديو في قلب الانتخابات الرئاسية الفرنسية
- الشاعر والإعلامي طه خليل لـ (الزمان ): هناك ناقد وحاقد وإستق ...
- استذكار للفنانة ناهدة الرماح في مشيكان الامريكية
- -شاهد- الفنان السوري محمد خير الجراح يكشف حقيقة علاقته بزعيم ...
- وفاة فنانة سورية قديرة!
- حماس تغير قيادتها..هنية يخلف مشعل
- هذه رسالة مثقفين لماكرون: مع لوبين الحضارة البشرية في خطر
- وفاة الفنانة السورية نجاح حفيظ (صور + فيديو)

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,801
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد المسعودي - كرسي صغير