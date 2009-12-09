

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:41

المحور: الادب والفن









ها هو صغير

ذلك الكرسي .

لم تكبر سيقانه

في رأسي .

ومع ذلك

تلتصق النذور

في أركانه ،

تتكأ الاحلام

على يديه .

كرسي صغير

وان كانت لدي

الانحناءات ،

المطر الغزير

في هزهزة

الاوراق البيضاء ،

واسقاطها .

سيكبر ،

ويفرش لي

الطرقات ،

انحناءات ايضا .

وماذا بعد

هناك الاعالي

صعود ،

صعود

على الاشجار ،

حتى اصل

الى الجنة

حيث الكواعب

الاترابا ،

حيث النعيم

يشربني

حد الثمالة .

ولا اسقط

من الجنة

لانني مشدود

بقوة فيها

من السماء ذاتها .

وان سقطت

في النار ،

فهذا يعني

ان اوراقي السوداء

قد احترقت

وحل بديلها .

ليس مثلي

بل اشد سوادا ،

وانحدارا ،

بين الانحناء ،

والمطر الغزير

في هزهزة

الاوراق البيضاء

ان بقيت .