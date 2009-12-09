

زهور العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:40

المحور: الادب والفن









.......همسااات .....



لماذا ؟

يَضيقُ المَرءُ

من نفسِه

أحيانا

ويرى الحياااة

أضيقُ من خِرم أبرررة....

يومُه باهتا

دون طعم

دون لوونِ و صورررة.....

يعيشُ

اياااااما وساعاااات

بلا روحِ ..لا ابتسامة

لاكلماااات ....

هو يوم وانقضى.....

ولّى ...وفااااااات

صباحُه كالمسااااء

ما من فرح ....مامن أملْ

ما من جديد !

سماءُه سحااب.وغيووم

تاخُذه الاحزانُ بعيدا و

الهموومْ ...

يبحث عن هويةذ....

عن مسمّى ..عن عنوااان!

ويسأل

تُرى من أنا ...!؟

أهكذا أنا .....!؟

بذاااتِ الضَعف والخُذلان !

تُجيبه النفس ..

حَيرى ...

لا أدري .....!

لعلها المَواسم ؟

موااااسِمُ توارثُ الاحزاااان..!

تلك التي عشناها ....

منذُ ازل ومنذُ زماااااان ......