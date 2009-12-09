أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زهور العتابي - همسات


اخر الافلام











المزيد.....

همسات


زهور العتابي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:40
المحور: الادب والفن
    


.......همسااات .....

لماذا ؟
يَضيقُ المَرءُ
من نفسِه
أحيانا
ويرى الحياااة
أضيقُ من خِرم أبرررة....
يومُه باهتا
دون طعم
دون لوونِ و صورررة.....
يعيشُ
اياااااما وساعاااات
بلا روحِ ..لا ابتسامة
لاكلماااات ....
هو يوم وانقضى.....
ولّى ...وفااااااات
صباحُه كالمسااااء
ما من فرح ....مامن أملْ
ما من جديد !
سماءُه سحااب.وغيووم
تاخُذه الاحزانُ بعيدا و
الهموومْ ...
يبحث عن هويةذ....
عن مسمّى ..عن عنوااان!
ويسأل
تُرى من أنا ...!؟
أهكذا أنا .....!؟
بذاااتِ الضَعف والخُذلان !
تُجيبه النفس ..
حَيرى ...
لا أدري .....!
لعلها المَواسم ؟
موااااسِمُ توارثُ الاحزاااان..!
تلك التي عشناها ....
منذُ ازل ومنذُ زماااااان ......





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
زهور العتابي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- نبذ الطائفية
- كلمات مبعثرة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- مفاجأة معرض الجزائر الدولي.. البوليساريو ضمن الدول العارضة! ...
- مؤرخ فلسطيني للجزائريين: متى تضعون حدا لرئيس دائم التنقل بين ...
- ميد راديو في قلب الانتخابات الرئاسية الفرنسية
- الشاعر والإعلامي طه خليل لـ (الزمان ): هناك ناقد وحاقد وإستق ...
- استذكار للفنانة ناهدة الرماح في مشيكان الامريكية
- -شاهد- الفنان السوري محمد خير الجراح يكشف حقيقة علاقته بزعيم ...
- وفاة فنانة سورية قديرة!
- حماس تغير قيادتها..هنية يخلف مشعل
- هذه رسالة مثقفين لماكرون: مع لوبين الحضارة البشرية في خطر
- وفاة الفنانة السورية نجاح حفيظ (صور + فيديو)

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,801
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زهور العتابي - همسات