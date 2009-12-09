

من هو يسوع المسيح ؟

صباح ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 00:28

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







اسئلة واجوبة لتعريف بشخصية المسيح

سؤال : لماذا القرآن يطلق على المسيح اسم ابن مريم فقط ولا ينسبه لأب بشري او يسميه ابن عبد الله مثلا ، كبقية البشر اولاد عباد الله ؟

الجواب : لأنه كلمة الله ، مولود غير مخلوق ، وُلدَ من اتحاد وحلول روح الله القدوس في احشاء القديسة مريم... فالله الآب هو ابوه ومرسله للعالم .

جاءت البشرى بولادته و ظهوره على الارض ببشرى من ملاك الرب جبرائيل الى مريم العذراء قائلا لها : « الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله . « ... » لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله » .

سؤال :لماذا القرآن يصف المسيح انه روح الله و كلمته القاها الى مريم ؟

الجواب : لأنه اعتراف صريح باصل المسيح السماوي . لأن نزل من السماء ببشرى ملائكية ، فهل هناك عبد او مخلوق بشري على الارض هو كلمة الله وروحه او دعي كلمة الله وروحه غير المسيح ؟

سؤال : ما معنى ان المسيح مولود من روح الله و تجسد كلمته ؟

الجواب : روح الله تجلت و ظهرت على الارض في احشاء وجسد مريم البتول و ولد يسوع كابن الانسان (بشر كامل)، لتعريف البشرية جمعاء برسالة الله ، و تجسدَ الكلمة ليصير انسانا و يؤدي رسالة الفداء و الخلاص لفتح ابواب ملكوت الله للخاطئين التائبين .

سؤال : لماذا اعطى القرآن للمسيح صفة القدرة على الخلق وحده . عن طريق النفخ كما فعل الله عند خلقه آدم فنفخ في انفه نسمة الحياة ؟ " اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله " ال عمران 49

لأن الحقيقة لابد ان تقال ونظهر متجسدة امام الناس علانية مهما حاول الشيطان اخفائها . و(اذن الله) تعني انه انه يمتلك قدرة الله فيه مسبقا ولم يطلبها من الله عند الخلق .

وطريقة الخلق هي نفس طريقة خلق الله لأدم من طين وتراب الارض . وهو يقول عن نفسه (اني اخلق) . فهل هناك نبي قبله او بشر غيره استطاع ان يخلق شيئا حيا به روح من الجماد بكلمته ؟

في الانجيل ، المسيح خلق جزء حي من الجسد في انسان لم يكن موجود عنده سابقا وهو عينين حية للمولود اعمى بلا عيون . وقال الاعمى بعد المعجزة : اني الان ابصر .

والمسيح اعاد الحياة لمن ماتَ و انتنّ جسده اربعة ايام في القبر بصرخة منه مناديا جثة الميت التي سمعتْ واطاعت قائلا : العازر هلم خارجا ( من القبر) ، فخرجَ من كهف القبر يمشي ملفوفا بأكفانِه .

نتسائل ، من يملك السلطان على الروح غير الله خالقها ، فباي سلطان كان المسيح يُحي الاموات ويمنحها الروح ويعطيها الحياة بعد الوفاة ؟

الا يدل هذا على ان للمسيح سلطانا على الروح ، هو الخالق وهو نبع الحياة .

سؤال : لماذا منح القرآن كل الصفات المعجزية التي هي من اختصاص الله للمسيح كشفاء الاعمى والابرص و المشلول و اقامة الموتى وعلم الغيب والخلق . وكلها من صفات الله وحده وقدرته فقط ؟

الجواب : حدث هذا ليكون شاهدا حيا على حقيقة المسيح انه هو الله الظاهر بالجسد ولتكذيب المكذبين به.

المسيح قال : انا الطريق و الحق والحياة . المسيح هو واهب الحياة ، اذن هو الله في السماء وهو نفسه يسوع المسيح الاله وابن الانسان على الارض . اي انه صورة الله المتجسد على الارض . وكما قال القرآن (وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم) الزخرف 84 . فمن كان الاله على الارض ؟

يسوع المسيح الوحيد بين البشر الذي عرّفَ عن نفسه بانه - الحق - وهذا اسم من اسماء الله فقط . وهوايضا الحياة اي واهبها للاحياء . وهو الطريق للبشرية للوصول الى مجد الله وملكوته . فلن يصل الى الملكوت احدٌ الا مَنْ امنَ به ربا والاها .

فمن يكون هذا الحق غير الله نفسه ، ظهر متجسدا للناس بهئية انسان كامل و اله كامل ، يخلق و يشفي و يقيم الموتى ويغفر الذنوب والخطايا، ويعلم الغيب وما يدّخر الناس في بيوتهم و ما تحوي ضمائرها من افكار!

فمن هو المسيح اذن ؟

جسد المسيح فقط مات على الصليب فداء للبشرية جمعاء ، لكن روحه اي لاهوت الله الحال فيه لا يموت مطلقا ، واللاهوت الذي يُدير الكون اثناء موت الجسد حي لا يموت ، هو من اقام جسد المسيح بعد ثلاثة ايام و اخرجه من القبر بالروح والجسد ، ليُثبت للناس ان يسوع المسيح ليس انسانا عاديا ، ودخل بجسده الحي بعد الموت الى غرفة تلاميذه المجتمعين في العُلية مخترقا الجدران والابواب المغلقة ، وقال : جسوني انا هو بالروح و الجسد معكم . وطلب ان يأكل معهم حتى يصدق التلاميذ ان سيدهم وربهم يسوع المسيح قام من الموت فعلا بالروح وبالجسد، وهو يكلمهم ويجتمع بهم ويأكل معهم ، لأنهم كانوا في حالة من الاندهاش الغريب ويضنونه شبحا

يذكر القرآن : " اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين " ال عمران 45

الذي عنده مشكلة اوطلب حاجة يتوجه لشخص وجيه ليعينه على حل مشكلته ، ولو علمنا أن الشخص الوجيه يسوع المسيح قادر على صنع معجزات ، وقادر على انقاذك من الهلاك الأبدي فإن آمنتَ به ربا ومخلصا ، لكسبت الحياة الأبدية ، فهو الذي هدّىء العاصفة وامواج البحر بأمر منه ولم يطلب اذنا من الله ابيه ، وشفى كل الامراض واقام الموتى وخلق عيونا للاعمى . فلماذا نهمل هكذا شخص ولا نتبعه وخاصة قد قيل عنه بأنه روح الله وكلمته ، فهل من العيب والخزي ان نتكل على مثل هذا الوجيه القدير الذي يمتلك كل صفات الله ، انسان قدير وخاصة انه كان يصنع المعجزات امام شهود كثيرين وفي وضح النهار وليس في الخفاء ، وهو مستمر في صنع المعجزات عندما يصلى الناس ويطلبون بأسمه ، وحتى الشياطين تخاف منه وترتعد وتعترف انه قدوس الله .

فمن يكون المسيح بعد كل هذا التعريف ؟

اطلب احتياجاتك منه واتبعه فهو من يعينك لأنه الطريق والحق والحياة .

وهو الباب الذي يدخلك الى سماء المجد والخلود الابدي .لأنه الطريق والحق والحياة









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