|
|
من هو يسوع المسيح ؟
صباح ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 00:28
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
اسئلة واجوبة لتعريف بشخصية المسيح
سؤال : لماذا القرآن يطلق على المسيح اسم ابن مريم فقط ولا ينسبه لأب بشري او يسميه ابن عبد الله مثلا ، كبقية البشر اولاد عباد الله ؟
الجواب : لأنه كلمة الله ، مولود غير مخلوق ، وُلدَ من اتحاد وحلول روح الله القدوس في احشاء القديسة مريم... فالله الآب هو ابوه ومرسله للعالم .
جاءت البشرى بولادته و ظهوره على الارض ببشرى من ملاك الرب جبرائيل الى مريم العذراء قائلا لها : « الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله . « ... » لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله » .
سؤال :لماذا القرآن يصف المسيح انه روح الله و كلمته القاها الى مريم ؟
الجواب : لأنه اعتراف صريح باصل المسيح السماوي . لأن نزل من السماء ببشرى ملائكية ، فهل هناك عبد او مخلوق بشري على الارض هو كلمة الله وروحه او دعي كلمة الله وروحه غير المسيح ؟
سؤال : ما معنى ان المسيح مولود من روح الله و تجسد كلمته ؟
الجواب : روح الله تجلت و ظهرت على الارض في احشاء وجسد مريم البتول و ولد يسوع كابن الانسان (بشر كامل)، لتعريف البشرية جمعاء برسالة الله ، و تجسدَ الكلمة ليصير انسانا و يؤدي رسالة الفداء و الخلاص لفتح ابواب ملكوت الله للخاطئين التائبين .
سؤال : لماذا اعطى القرآن للمسيح صفة القدرة على الخلق وحده . عن طريق النفخ كما فعل الله عند خلقه آدم فنفخ في انفه نسمة الحياة ؟ " اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله " ال عمران 49
لأن الحقيقة لابد ان تقال ونظهر متجسدة امام الناس علانية مهما حاول الشيطان اخفائها . و(اذن الله) تعني انه انه يمتلك قدرة الله فيه مسبقا ولم يطلبها من الله عند الخلق .
وطريقة الخلق هي نفس طريقة خلق الله لأدم من طين وتراب الارض . وهو يقول عن نفسه (اني اخلق) . فهل هناك نبي قبله او بشر غيره استطاع ان يخلق شيئا حيا به روح من الجماد بكلمته ؟
في الانجيل ، المسيح خلق جزء حي من الجسد في انسان لم يكن موجود عنده سابقا وهو عينين حية للمولود اعمى بلا عيون . وقال الاعمى بعد المعجزة : اني الان ابصر .
والمسيح اعاد الحياة لمن ماتَ و انتنّ جسده اربعة ايام في القبر بصرخة منه مناديا جثة الميت التي سمعتْ واطاعت قائلا : العازر هلم خارجا ( من القبر) ، فخرجَ من كهف القبر يمشي ملفوفا بأكفانِه .
نتسائل ، من يملك السلطان على الروح غير الله خالقها ، فباي سلطان كان المسيح يُحي الاموات ويمنحها الروح ويعطيها الحياة بعد الوفاة ؟
الا يدل هذا على ان للمسيح سلطانا على الروح ، هو الخالق وهو نبع الحياة .
سؤال : لماذا منح القرآن كل الصفات المعجزية التي هي من اختصاص الله للمسيح كشفاء الاعمى والابرص و المشلول و اقامة الموتى وعلم الغيب والخلق . وكلها من صفات الله وحده وقدرته فقط ؟
الجواب : حدث هذا ليكون شاهدا حيا على حقيقة المسيح انه هو الله الظاهر بالجسد ولتكذيب المكذبين به.
المسيح قال : انا الطريق و الحق والحياة . المسيح هو واهب الحياة ، اذن هو الله في السماء وهو نفسه يسوع المسيح الاله وابن الانسان على الارض . اي انه صورة الله المتجسد على الارض . وكما قال القرآن (وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم) الزخرف 84 . فمن كان الاله على الارض ؟
يسوع المسيح الوحيد بين البشر الذي عرّفَ عن نفسه بانه - الحق - وهذا اسم من اسماء الله فقط . وهوايضا الحياة اي واهبها للاحياء . وهو الطريق للبشرية للوصول الى مجد الله وملكوته . فلن يصل الى الملكوت احدٌ الا مَنْ امنَ به ربا والاها .
فمن يكون هذا الحق غير الله نفسه ، ظهر متجسدا للناس بهئية انسان كامل و اله كامل ، يخلق و يشفي و يقيم الموتى ويغفر الذنوب والخطايا، ويعلم الغيب وما يدّخر الناس في بيوتهم و ما تحوي ضمائرها من افكار!
فمن هو المسيح اذن ؟
جسد المسيح فقط مات على الصليب فداء للبشرية جمعاء ، لكن روحه اي لاهوت الله الحال فيه لا يموت مطلقا ، واللاهوت الذي يُدير الكون اثناء موت الجسد حي لا يموت ، هو من اقام جسد المسيح بعد ثلاثة ايام و اخرجه من القبر بالروح والجسد ، ليُثبت للناس ان يسوع المسيح ليس انسانا عاديا ، ودخل بجسده الحي بعد الموت الى غرفة تلاميذه المجتمعين في العُلية مخترقا الجدران والابواب المغلقة ، وقال : جسوني انا هو بالروح و الجسد معكم . وطلب ان يأكل معهم حتى يصدق التلاميذ ان سيدهم وربهم يسوع المسيح قام من الموت فعلا بالروح وبالجسد، وهو يكلمهم ويجتمع بهم ويأكل معهم ، لأنهم كانوا في حالة من الاندهاش الغريب ويضنونه شبحا
يذكر القرآن : " اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين " ال عمران 45
الذي عنده مشكلة اوطلب حاجة يتوجه لشخص وجيه ليعينه على حل مشكلته ، ولو علمنا أن الشخص الوجيه يسوع المسيح قادر على صنع معجزات ، وقادر على انقاذك من الهلاك الأبدي فإن آمنتَ به ربا ومخلصا ، لكسبت الحياة الأبدية ، فهو الذي هدّىء العاصفة وامواج البحر بأمر منه ولم يطلب اذنا من الله ابيه ، وشفى كل الامراض واقام الموتى وخلق عيونا للاعمى . فلماذا نهمل هكذا شخص ولا نتبعه وخاصة قد قيل عنه بأنه روح الله وكلمته ، فهل من العيب والخزي ان نتكل على مثل هذا الوجيه القدير الذي يمتلك كل صفات الله ، انسان قدير وخاصة انه كان يصنع المعجزات امام شهود كثيرين وفي وضح النهار وليس في الخفاء ، وهو مستمر في صنع المعجزات عندما يصلى الناس ويطلبون بأسمه ، وحتى الشياطين تخاف منه وترتعد وتعترف انه قدوس الله .
فمن يكون المسيح بعد كل هذا التعريف ؟
اطلب احتياجاتك منه واتبعه فهو من يعينك لأنه الطريق والحق والحياة .
وهو الباب الذي يدخلك الى سماء المجد والخلود الابدي .لأنه الطريق والحق والحياة
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
هل انصف القرآن المسيحيين
-
الرد على مقال حسن محسن رمضان (مغالطات يسوع المنطقية) - الجزء
...
-
داعش ينتقم من اقباط مصر بتفجير كنيستين
-
الاسلام كما عرفته
-
اصلاح العنف في الاسلام
-
الاسلام والكتب المقدسة
-
نظرة الاسلام للاديان الاخرى
-
الخمر في الاسلام
-
ان تجلى الله وصار انسانا - الجزء 3
-
لو تجلى الله وصار انسانا - الجزء 2
-
لو تجلى الله وصار انسانا
-
بعد تهجير مسيحيي العراق جاء دور اقباط مصر
-
الاديان الاخرى بنظر الاسلام
-
اهداف نبوة محمد - من التراث الاسلامي
-
الالحاد مرض العصر الحديث
-
اسباب انتشار الالحاد
-
يسوع المسيح شخصية لا مثيل لها بالتاريخ
-
المسيح في القرآن
-
نقاش العلماء بين الخلق و التطور
-
نعم الارهاب له دين
المزيد.....
-
بوكو حرام تعلن إطلاق سراح 85 فتاة من أصل 200
-
بوكو حرام تعلن إطلاق سراح 85 فتاة من أصل 200
-
حرق مقر لحزب “الإخوان المسلمين” في اليمن
-
مصادر أمنية نيجيرية: الإفراج عن عشرات من تلميذات شيبوك المخط
...
-
-بوكو حرام- تطلق سراح 82 من طالبات مدرسة شيبوك في نيجيريا
-
الإفراج عن تلميذات مختطفات لدى -بوكو حرام-
-
مصر.. السجن لمن يصدر فتوى من دون ترخيص
-
تشاد: تسعة قتلي و28 مصابا في هجوم لبوكو حرام
-
حركة اسلامية معارضة تتهم الحزبين الحاكمين في الجزائر بالتزوي
...
-
الجزائر: حركة اسلامية معارضة تتهم الحكومة بتزوير الانتخابات
...
المزيد.....
-
حرية الذات ومفهوم السعادة المطلقة في نظرية المعرفة الصوفية ع
...
/ فرج الحطاب
-
محنة العقل الإسلامى .
/ سامى لبيب
-
مقدمه في نشوء الاسلام ، كيف وأين ومتى؟
/ سامي فريد
-
تطور المفاهيم الروحية والدينية والعقلية والدعوات المضَلِلّهْ
/ اسحق قومي
-
الخطاب الديني وإشكالية العدالة
/ محمد شقير
-
المقدس والمدنس
/ ميرسيا الياد
-
للتحميل: الإلحاد- تعليل فلسفي، لأستاذ الفلسفة الأمِرِكِيّ ما
...
/ مايكل مارتن أستاذ الفلسفة الأمِرِكِيّ - ترجمة لؤي عشري
-
في الدين والتدين والخلق والخالق (5)
/ محمود شاهين
-
آفاق مجهولة: الأحزاب الإسلامية في العالم العربي
/ إدريس ولد القابلة
-
تنظيم الدولة الإسلامية: الجذور الإيديولوجية والسياق السياسي
/ إدريس ولد القابلة
المزيد.....