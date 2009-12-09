

الرد على مقال(بحث طبى موثق :هل كان محمد فحلا جنسيا ام ابتر عديم الباءة ؟؟

عبد الحكيم عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 00:27

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







الرد على مقال(بحث طبى موثق :هل كان محمد فحلا جنسيا ام ابتر عديم الباءة ؟؟

السلام عليكم:

رغم اني كنت قد اكتفيت برد الاستاذ سامي غطاس على مقال جاك عطالله على مقاله(بحث طبى موثق :هل كان محمد فحلا جنسيا ام ابتر عديم الباءة ؟؟

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557656

والذي جاء في التعليق رقم(1) والذي اعتبر الاستاذ غطاس ان ماكتبه جاك عطالله ماهي الا ثرثرة.

ولاكني رأيت عدم الرد على ثرثرته تلك التي لم تستند الى بحث طبي اعتمد على فحص طبي اجري على جسد الرسول محمد صلوات ربي وسلامه عليه, يؤكد ما تبناه الكاتب جاك بل هي مجرد شبهات يطرحها لااكثر تدخل في باب الموافقة على مايطرح وعليه سارعت في الرد على الشبهات التي طرحها الكاتب جاك والتي طالما رد عليها وكتبت الرد من باب الاعادة ومن باب التذكير- حتى لايتوهم احد بعدم الرد موافقة وقبول بما يدعي جاك عطالله.

اولا ادعائه بان النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه مصاب بعيب خلقى فى عضوه يسمى الهيبوسبادياس HYPOSPADIAS عيب وجود فتحة البول التى هى فتحة القذف ايضا من اسفل العضو الذكري وتبعد عن الحشفة (رأس القضيب الذكر بحوالي واحد ونصف سنتمتر)

لم يقدم الكاتب روايات لمن رأي قضيب النبي تؤكد انه مصاب بهذا التشوه الخلقي في قضيبه- ولكنه استنتج ان الرويات التي اشارت الى ان النبي محمد كان يتبول وهو جالس دليل على ادعائه ان في عضو النبي الذكري هذا التشوه والذي يسمى طبيا ايضا(فتحة الاحليل السفلية)

ويبدو انه نسي انه عليه الصلاة والسلام ان هناك رواية تقول انه تبول وهو واقف ايضا- وهذه الرواية تنفي استنتاج الكاتب جاك ان لعضوه فتحة بول سفلية- فكيف استطاع ان يتبول واقفا؟

عن حذيفة بن اليمان قال: "أتى النبي سباطة قوم فبال قائماً ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ" متفق عليه، ولفظه للبخاري. وليس في مسلم: "فدعا بماء فجئته بماء"

حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى التميمي ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏أبو خيثمة ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏شقيق ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏قال ‏

‏كنت مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ‏ ‏ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ‏ ‏فمسح على خفيه ‏

صحيح مسلم

اما طبيا فوجود فتحة التبول اسفل العضو الذكري لاتعيق لا الانتصاب ولا الانجاب- طبعا لايخفى على الكاتب جاك عطالله ان فتحة البول هي فتحة مشتركة لخروج المني ايضا - وبأمكان الكاتب جاك عطالله والقراء ان يبحثوا في الامر طبيا ليصولوا الا ان الامر ليس له علاقة بالانجاب او عدم القدرة على ممارسة الجنس

وما علاقة عدم القدرة على الانجاب بعدم القدرة على الكفاءة الجنسية او عدم القدرة على ممارسة الجنس؟ فألانجاب يتم بالحقن دون اي ممارسة جنسية كما في تلقيح الكثير من الحيونات لتحسين انتاجها- وكما اطفال الانابيب فيتم بدون ممارسة جنسية-

فكل ماذكرت من اسباب لاعلاقة لها بعدم القدرة على ممارسة الجنس

اما استنادك ان الرسول محمد صلوات ربي وسلامه عليه لم ينجب وادعائك ان زينب ورقية وام كلثوم لسن بناته- رغم ان عدم الانجاب كما اكدت كل البحوث الطبية لاعلاقة له بعدم القدرة على الممارسة الجنسية او على الفحولة ساثبت لك وللقارئ الكريم ان زينب ورقية وام كلثوم بانت الرسول محمد من خديجة ولسن بنات ازواجها قبله ولسن بنات اختها هالة.

من موقع الشيخ علي أل محسن

http://www.almohsin.org/?act=artc&id=206

جاء فيه:

لقد كثر التساؤل في الآونة الأخيرة حول زينب ورقية وأم كلثوم، هل هن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنهن كن ربائبه، لأنهن بنات زوجته خديجة من زوجين سابقين، أو أنهن بنات أخت خديجة التي اسمها: (هالة)، إلا أن خديجة عليه السلام تولت تربيتهن بعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد وفاة أختها هالة.

ولبيان هذا الأمر نقول: إن المعروف المشهور شهرة عظيمة بين علماء الشيعة الإمامية والمجمع عليه عند غيرهم هو أن زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، وبهذا تضافرت كلمات أعلام الطائفة.

قال الشيخ المفيد قدس سره في أجوبة المسائل العكبرية (المسألة الخمسين)، ص 120 في جواب سؤال حول زينب ورقية، هل هما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وآله أو ربيبتاه، فأجاب قدس سره بقوله: والجواب أن زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله، والمخالف لذلك شاذ بخلافه.



وقال الكليني قدس سره: وتزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة، فولد له منها قبل مبعثه عليه السلام: القاسم، ورقية، وزينب، وأم كلثوم، وولد له بعد المبعث: الطيب والطاهر وفاطمة. وروي أيضاً: أنه لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة عليها السلام، وأن الطيب والطاهر وُلدا قبل مبعثه. (الكافي 1/439).



وقال الشيخ الطبرسي قدس سره: فأول ما حملت ولدت عبد الله بن محمد وهو الطيب الطاهر، وولدت له القاسم، وقيل: إن القاسم أكبر، وهو بكره، وبه كان يُكنَّى، والناس يغلطون فيقولون: وُلد له منها أربع بنين: القاسم، وعبد الله، والطيب، والطاهر، وإنما وُلد له منها ابنان وأربع بنات: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة. (إعلام الورى بأعلام الهدى، ص 146).



وقال ابن شهراشوب قدس سره: أولاده: وُلد من خديجة: القاسم، وعبد الله، وهما الطاهر، والطيب، وأربع بنات: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وهي آمنة، وفاطمة، وهي أم أبيها. ولم يكن له ولد من غيرها إلا إبراهيم من مارية، وُلد بعالية في قبيلة مازن في مشربة أم إبراهيم، ويقال: ولد بالمدينة سنة ثمان من الهجرة، ومات بها وله سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام، وقبره بالبقيع. (مناقب آل أبي طالب 1/140).



وقال المحقق التستري رحمة الله عليه: ثم لا ريب في أن زينب ورقية كانتا ابنتي النبي صلى الله عليه وآله. (قاموس الرجال 9/450)

ويدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده عدة بنات قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59).



مضافاً إلى أن الأنساب إنما تثبت بالشهرة، والشهرة حاصلة في المقام، وقد اطلعت على ما كتبه بعض فضلاء الشيعة في الاستدلال على أن زينب، ورقية، وأم كلثوم، لم يكنَّ بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وإثبات أنهن ربائبه، فلم أجد الأدلة التي ذكروها تامة، بل كلها عندي ضعيفة، متكلفة، كتبت بنتائج مسبقة، والله العالم.

اما قولك ان ابن ابي لهب انتهك عرض النبي فهذا غير صحيح لان من ورد انه انتهك عرض النبي هو ابن عمه سفيان بن الحارث وانتهك عرضه ليس كما تفهمها انت اوغيرك انما هو يدخل في باب الشتم والسباب وهذا يعتبر انتهاك للعرض وليس كما تعتقد انت ان ابن عمها مارس الفاحشة مع عرض النبي حاشاه

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَدْ لَقِيَا رَسُولَ اللَّهِ بِنِيقِ الْعُقَابِ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَالْتَمَسَ الدُّخُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهِمَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ عَمِّكَ وَابْنُ عَمَّتِكَ وَصِهْرُكَ ، قَالَ : " لا حَاجَةَ لِي بِهِمَا ، أَمَّا ابْنُ عَمِّي فَهَتَكَ عِرْضِي ، وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي وَصِهْرِي فَهُوَ الَّذِي قَالَ بِمَكَّةَ مَا قَالَ "(تاريخ الطبري رقم الحديث 751-حديث مرفوع-يحتمل الصحة ويحتمل الوضع)

الخلاصة سيد جاك عطالله - عدم الانجاب او العقم لاعلاقة له بالباءة- خاف يقراء مقالك شخص عقيم وهم كثر ويقول لك هذه الساحة تفضل لأريك هل انا عديم الباءة بسبب عقمي ولا علاقة له بفتحة البول ان كانت في الاعلى او في الاسفل

وفي سؤال وجهه احد الذين يعانون من بعيب خلقى فى عضوه يسمى الهيبوسبادياس HYPOSPADIAS لطبيب المسالك البولية والتناسلية الدكتور.رجائي فارس قال له على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي(https://www.altibbi.com/

وكان السؤال على النحو التالي:

:

هل يؤثر الاحليل التحتى على الانجاب فتحة البول أسفل رأس القضيب بحوالي 1.5 سم علما بأنني عملت العملية 3 مرات وكانت الفتحة في اخر القضيب وأصبحت الان أسفل رأس القضيب ؟

واجابه الدكتور بالتالي:

ان استطعت الايلاج والقذف فانه لا يؤثر على الانجاب...ان كان السائل المنوي سليما -

الدكتور رجائي فارس:

مستشار اول في امراض وجراحة الكلى والمسالك البوليه والعقم عند الرجال استاذ محاضر في كليات طبيه متعدده عضو مؤسس لجمعية المسالك البوليه الاردنيه عضو مؤسس لجمعية مدراء المستشفيات العرب مشارك فعال في مؤتمرات محليه واقليميه وعالميه

rjaaeyf@yahoo.com

هل اقتنعت عزيزي جاك عطالله ان كل ما ذكرته في مقالك من عدم الانجاب او وجود عيب خلقي في الذكر لايدل على عدم الباءة- المهم في القدرة على الباءة وجود قضيب قادر على الانتصاب- فتحتاج حتى تثبت ان النبي محمد خالي من الفحولة ومصاب بالعنة ان تورد رويات تؤكد ذالك ولكن كل الرويات تشير الى نفي ما تدعيه على النبي الاكرم صلوات ربي وسلامه عليه وبقاء زوجته معه رغم انه خيرهن في التطليق ورفضن ذالك دليل على ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام لايعاني مما اتهمته به-



لكم التحية









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