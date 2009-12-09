

هاشم عبد الرحمن تكروري

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 7 - 00:08

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









أثر اللون الأحمر على البشر

هذا اللون العجيب الذي امتلك شِغاف البشر، وأمسى الأداة الدالة على كثير من مفاهيمهم، لدرجة أصبحت رؤية هذا اللون إذا ما اعتمر شفاه امرأة أو ثوب تسربلت به فأنه دال على الإثارة؛ وإذا اصتبغت به سجادة دلت على الفخامة وأهمية من داسها؛ وإذا تلونت به علامة دلت على الخطر؛ وإذا ما تم رصد نجم يميل طيفه إلى الأحمر دل على ابتعاده وذهابه نحو المجهول؛ وإذا كان سائل الحياة مُنسل من جسم بشري دل على العنف وحضور الموت؛ أمّا استخراجه من بين قائمتي عذراء دل على دخولها إلى عالم النساء؛ وفي نظر معتنقي مذهب الذكورة دل على فحولتهم الحيوانية، وهو لون النار وما لها أثر في النفس، وهو في علم النفس يزيد من الانفعال الثوري لها وهو عنوان على الحيوية والحركة، وإذا ما حمل لونه الورد عنيَ به المحبين والمتيمين وهو اللون الذي يمد بمداده من ود لوده أن يصل إلى الحبيب، وهو الذي يحدد مصير الطلاب بالامتحان عبر تسطير علاماتهم بالنجاح أو الرسوب، وهناك الكثير والكثير ممّا يمكن سوقه حول دلالة هذا اللون وحضوره، فما السبب الذي يكمن خلفه هذا الحضور الطاغي؟

قد نحتاج للإجابة على هذا السؤال إلى إجراء مجموعة من الأبحاث تطال علم النفس والتربية والطب والتاريخ، لكني قد أسوق إجابة غير مستندة لدليل إمبريقي ملموس، وهي تعود لسائل الحياة الذي يجول في جسد كل صاحب حياة من بشر أو حيوان، فلهذا السائل دلالته فهو عنوان للحياة لأن الموت حليف أي مخلوق يغادر جسده لذا نراه يحمل إشارة الخطر، وهو يحمل علامة النصر عند هرق دم العدو وعلامة الشهوة والإثارة عند مساكنة عذراء طاهرة، وهو يحمل معنى الفخامة وإشباع نرجسية العظمة عند من يدوسون السجاد الأحمر وكأنهم يدوسون فوق دماء البشر، فهل لنا بعد ذلك وضع فرضات نترك إجاباتها لأصحاب الاختصاص فيما بعد...

فنقول:

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اللون الأحمر والموت؟

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اللون الأحمر والشهوة؟

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اللون الأحمر والحب؟

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اللون الأحمر والجنس؟

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اللون الأحمر والمستوى الاجتماعي؟

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اللون الأحمر والخطر؟

أترك الإجابة لهذه الفرضيات لباحث مهتم أو لنفسي إذا ما أسعفني الزمن.