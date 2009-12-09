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دعوة للابتسامة (24) حرف الميم


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 7 - 00:07
المحور: الادب والفن
    


(24)

هات لي بسمة حبٍّ
=ليس يرقاها كلامْ

لغةٌ أحبِبْ بها لو
=دُرجتْ بينَ الأنامْ

لو بها الليلُ تحلّى
=لمْ يَحُلْ فيه ظلامْ

أو بها الصّخرُ تكَسَّى
=صارَ ضربا من وسامْ

كلُّ مَنْ عنها تَخلّى
=سيرى الخلفَ أمامْ

ويرى النجمةَ فحما
=ويرى الخيرَ حرامْ

ليتَ من يبعدُ عنها
=لا يرى يوما سلامْ





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - دعوة للابتسامة (24) حرف الميم