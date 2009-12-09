

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 7 - 00:07

المحور: الادب والفن









(24)



هات لي بسمة حبٍّ

=ليس يرقاها كلامْ



لغةٌ أحبِبْ بها لو

=دُرجتْ بينَ الأنامْ



لو بها الليلُ تحلّى

=لمْ يَحُلْ فيه ظلامْ



أو بها الصّخرُ تكَسَّى

=صارَ ضربا من وسامْ



كلُّ مَنْ عنها تَخلّى

=سيرى الخلفَ أمامْ



ويرى النجمةَ فحما

=ويرى الخيرَ حرامْ



ليتَ من يبعدُ عنها

=لا يرى يوما سلامْ