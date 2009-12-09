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نبذ الطائفية


زهور العتابي
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 7 - 00:07
المحور: الادب والفن
    


الى من يحب العراق.......يقرأ قصيدتي

يامن ترتدي مزهوا... سعيدا بثوبك ..ثـوووب الطائفيه
أخلع عنك ذااك الثووب...وارتدي رداءا أسمه الوطنيه
ليكن شعااري وشعارك دوما..ان..لا سنية ولا شيعيــــه
ماضرّني أن صليت بجاااامع....ماداام عندي حسينيـه
فكتابنا و ديننا واااحد......وكلانا من أب وأم عراقيه
بالأمس كنت معك....ذرفت دموووعا لشهدااء العامرية
وسموت أنت عااليا بعثمااان ....شهيد زوااار الكاظمية
أتذكر ..يوم أن كنا يقتل بعضنا البعض..وعلى الهوية !!
وهجرنا وأنا أمامك ...هجرت من ديااري في الغزالية
وسكنت غير مختاارة منطقة ... اسمها مدينة الحرية
وعذرا أقولها .. لا فرق بين شعلة و منصوور وأعظمية
ولكنها حياتا كنا نعيشها...ضاااعت... كأنّها نسيّا منسيّه
ما الضير ان كـان من بيني رئيسا ! أتلك هي القضية !؟
فغدا ....اكووون أنا المرؤوس ....فهكذا الديمقراااطية
أيعقل أن يقتل جندي..من بغداااد..والكوت..والناصريه!
وكيف ترتضي أن نكون يوما ..طعما لجنود النقشبندية !!
اننا أبناء العراااق...بلد الحضاارات..وباابل ..والسومرية
ولكنها الفتنة ...فوالله ان حصلت .... لن تبقي لنا بقيـه
وسنكون بلا ماوى وفي الخياام كما اليوم في سوريّـه
ونتحسر على رغيف خبز ...ونرتجي المعونة الانسانية
وحينها سنبكي بدل الدموع دما ..ولن ننعم بأيام هنيـة
فتعال نجلس على طاولةالحواار ..ونضع حلولا مرضية
ولحب العرااق..ومن أجل العرااق..نكتب بأحرف ذهبيه
أن لا مكان بيننا ...ابدا ..للطائفيـة......لا للطائفيــــــــــه





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زهور العتابي

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