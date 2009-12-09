

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 23:53

المحور: الادب والفن









ديوان لافتات انشداه

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دفتر رقم -30

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إنها ثروة حريتي

أبددها كما أشاء

وبسخاء منقطع النظير

على كل عتق

وإطلاق سراح

حتى لا أضل

سواء السبيل

-*/

2

العشاق يبدون دائماً

وعلى وجه حق

لذلك يلجأون إلى المخاطرة

بالهجوم على غرف

نوم عشيقاتهم

بعد منتصف الليل

-*/

3

ما من أحد اصطحب

قطعة من سماء ممزقة

في تجواله الليلي

ليصلح الأمور

في غياب قمر شاهق

يعلو على الحاجب

-*/

4

وصل قديم مترهل

مليء بتجاعيد الهوى

سأظل أتحدث إليه

وعلى انفراد

وكأنني أعرفه

وعن كثب

-*/

5

هناك أجوبة

غير متداولة

لرفع إشارات استفهام

وغير صالحة

لأصم

وأنت لا تنظر للناس

إلا وأنت تدوسهم

بأسفل حذائك

-*/

6

لا أدري لم جمعتم

هذا الهزء

للنيل من حماقاتي

لأبدو من وجهة نظر

سوء الظن

كأفاق فلت قبضته

قبل أن تطولكم سواعده

-*/

7

لا أحد يتنصت

على صمت الصخور

وهي تتمزق ببطء

لأ نها صماء

وصلدة

وعصية على الدمع

-*/

8

العصفور لا يقف

على منتصف العود

ليزقزق

بل يعذب شدوه

وهو يقفز من فنن

إلى فرع

ويتوقف رويداً

ومن وراء أكمة حفيف

كل نسيم عليل

لصياغة عقيق الترنم

-*/

9

عندما تعلن إفلاسك

لا تنتظر من الآخرين

وكأنهم محفظة نقود

ليسددواعنك

فاتورة الحساب

-*/

10

عندما أذوب من الخجل

كنور منطفئ

في ظلام يتفشى

لأصبح غير مرئي

أمام لاحياة لمن تنادي

-*/

11

قمر أعور

وبعين ثاقبة

يسهر على تقلب جنباتنا

على أرجوحة الوسن

حتى مطلع الفجر

-*/

12

على ضوء

شموع الليل

تنسج الورود

أثواب عبير

ترتديها أحاسيسنا

عندما تنتابنا

قشعريرة

من ملامسة عبقها

-*/

13

بالفلاة

تقف الورود كألق

على مفارق الدروب

لتهدي

بنتح عبقها

قلوب ضالة

سواء السبيل

-*/

14

فراشة بالمقل

تغزل

دوامة ألحاظ

وتزوغ كغبش

حول شمعة

وأنت تصطدم بالنار

وكأنه خلاص

لبصرك

-*/

15

هذه حياتك

مكب نفايات

حطام نفس

ولا يمكن أن تتجنبها

وأنت عابر

سبيل طليق



كمال تاجا