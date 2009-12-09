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ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 30


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 23:53
المحور: الادب والفن
    


ديوان لافتات انشداه
ــــــــــــــــــــــــــ
دفتر رقم -30
ـــــــــــــــــــــــــ


إنها ثروة حريتي
أبددها كما أشاء
وبسخاء منقطع النظير
على كل عتق
وإطلاق سراح
حتى لا أضل
سواء السبيل
-*/
2
العشاق يبدون دائماً
وعلى وجه حق
لذلك يلجأون إلى المخاطرة
بالهجوم على غرف
نوم عشيقاتهم
بعد منتصف الليل
-*/
3
ما من أحد اصطحب
قطعة من سماء ممزقة
في تجواله الليلي
ليصلح الأمور
في غياب قمر شاهق
يعلو على الحاجب
-*/
4
وصل قديم مترهل
مليء بتجاعيد الهوى
سأظل أتحدث إليه
وعلى انفراد
وكأنني أعرفه
وعن كثب
-*/
5
هناك أجوبة
غير متداولة
لرفع إشارات استفهام
وغير صالحة
لأصم
وأنت لا تنظر للناس
إلا وأنت تدوسهم
بأسفل حذائك
-*/
6
لا أدري لم جمعتم
هذا الهزء
للنيل من حماقاتي
لأبدو من وجهة نظر
سوء الظن
كأفاق فلت قبضته
قبل أن تطولكم سواعده
-*/
7
لا أحد يتنصت
على صمت الصخور
وهي تتمزق ببطء
لأ نها صماء
وصلدة
وعصية على الدمع
-*/
8
العصفور لا يقف
على منتصف العود
ليزقزق
بل يعذب شدوه
وهو يقفز من فنن
إلى فرع
ويتوقف رويداً
ومن وراء أكمة حفيف
كل نسيم عليل
لصياغة عقيق الترنم
-*/
9
عندما تعلن إفلاسك
لا تنتظر من الآخرين
وكأنهم محفظة نقود
ليسددواعنك
فاتورة الحساب
-*/
10
عندما أذوب من الخجل
كنور منطفئ
في ظلام يتفشى
لأصبح غير مرئي
أمام لاحياة لمن تنادي
-*/
11
قمر أعور
وبعين ثاقبة
يسهر على تقلب جنباتنا
على أرجوحة الوسن
حتى مطلع الفجر
-*/
12
على ضوء
شموع الليل
تنسج الورود
أثواب عبير
ترتديها أحاسيسنا
عندما تنتابنا
قشعريرة
من ملامسة عبقها
-*/
13
بالفلاة
تقف الورود كألق
على مفارق الدروب
لتهدي
بنتح عبقها
قلوب ضالة
سواء السبيل
-*/
14
فراشة بالمقل
تغزل
دوامة ألحاظ
وتزوغ كغبش
حول شمعة
وأنت تصطدم بالنار
وكأنه خلاص
لبصرك
-*/
15
هذه حياتك
مكب نفايات
حطام نفس
ولا يمكن أن تتجنبها
وأنت عابر
سبيل طليق

كمال تاجا





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كمال تاجا

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كمال تاجا - ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 30