أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري - هام وعاجل وضروري وملح واستباقي يرقى الى مستوى الامن الوطني


اخر الافلام











المزيد.....

هام وعاجل وضروري وملح واستباقي يرقى الى مستوى الامن الوطني


عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 23:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هام وعاجل وضروري وملح واستباقي يرقى الى مستوى الامن الوطني
كيف يمكن اختراق مؤسسة
الفساد الكبيرة القوية الممنهجة المنظمة العميقة المبرمجة في سورية ؟؟
وكيف يمكن لرابطة خريجي السياسة السورية ان تلعب دورا مهما ومحوريا ؟؟
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
اختراق هذه المؤسسات الثلاث والفساد اكبرها واحصنها واعمقها واخطرها (الحزب – الفساد – الادارة -) التي ذكرتها مهمة صعبة تنتظر سيادة الرئيس الفارس المواطن الطبيب العلماني المشبع بحقوق السوريين الفقراء الدكتور بشار الأسد بعد القضاء على الارهاب والتطرف لان معركة الفاسدين ودواعش الداخل ايضا هي معركة قوية وكبيرة ويجب حسمها سريعا ايضا وتنتظر مجلس الشعب الجديد القادم والحكومة الجديدة والقيادة الحزبية الجديدة واللجنة المركزية الجديدة ايضا، لكني أؤمن مخلصاً وصريحاً بأن التحدي الأكبر لهذا الشاب المتحمس / الرئيس الوطني الراقي العلماني الشفاف الصادق / لخدمة بلده ونظامه وشعبه وجيشه هو في قدرته على تشكيل قاعدة شبابية شعبية له اعرض وأوسع واصدق من الأطر والقواعد التي اعتمدت الى الان .
بشار الأسد الرئيس الدكتور الفارس الشاب الوطني العصري القائد والزعيم بحاجة إلى أكثر من أشخاص وامنيين ومرافقين يحجبون بعض الحقائق عن مقام الرئاسة والبعض يكذب احيانا على السيد الرئيس ، سيادة الرئيس بحاجة إلى جيل سوري كامل يعتمد عليه / ويمكن هنا ان تلعب رابطة خريجي العلوم السياسية السورية دورا ما في هذا المجال / والى أطر من المثقفين والخبراء والمستشارين والمساعدين يحيطون به ، والى صحافة جديدة وغير رسمية لا تكذب ولا تلمع الوزير صحافة استقصائية غرضها الحقيقة بصدق وما يجري تملك الجرأة على القول وعلى الاختلاف ولا تلمع الوزير الفاشل والمسؤول الفاسد وتؤشر على السارق وعلى الفاشل الذي لا يحترم السوريين وتدخل الى قلب المؤسسات وتدقق بخطط العمل والانتاج والانفاق وبكل شيء ، وعلى تحمل المسؤولية في ممارسة النقد ومتابعة التخطيط والتنفيذ ، ثم هو بحاجة إلى قضاء نزيه ومستقل وسريع وقريب من الناس يحكم لمصلحة المتضرر، والى إعادة الحياة إلى أجهزة المراقبة والمحاسبة في الدولة او احداث جهاز جديد او مجلس يحارب الفساد ويحل محل هذه الاجهزة ويمارس اختصاصها لا يضم اشخاص فاسدين مرتبط بالسيد رئيس الجمهورية والى احالة الفكر القديم الفاسد الاناني المعرقل للتطوير الى التقاعد والى استثمار خريجي المعهد الوطني للادارة والمعهد العالي السياسي وكل الكفاءات السورية في الداخل والخارج.
وهو بحاجة الى برلمان جديد فعال يحاسب الوزير والحكومة عند التقصير والخطأ والارتكاب
وحكومة جريئة تعمل للناس يقودها جنرال حازم شريف يحيط به مستشارين اداريين واقتصاديين وقانونيين
هذه بتقديري قاطرة الحل وقاطرة الاصلاح لولادة سورية الجديدة المتجددة الاقل فسادا والاكثر امنا وعدلا وفرصا للحب والزواج والاستقراروالعمل
عبد الرحمن تيشوري / خبير وجندي اداري سوري





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- التوجيه إلى الجهات المعنية لإعادة تقييم التجربة بكاملها
- ■ برنامج تأهيل الإدارة السورية الجديد وفق الخطة الوطني ...
- قبل طرح الموضوع في جنيف 5 طرحناه من عشر سنوات
- من الضروري جدا جدا جدا جدا جدا جدا لانجاز الاصلاح وبناء سوري ...
- تكلفة البطالة الكبيرة والمدمرة في سورية
- سجائر داعش تفتح الطريق الى الجنة

المزيد.....


أخبار عامة
- نجوم هوليود بالزي الخليجي.. شاهد صورهم
- انحسار الفيضانات عن ولايات الوسط الأميركي
- ولادة قرد ليمور نادر بحديقة حيوانات شيكاغو
- مصر.. رفض الطعون في قانون التظاهر
- فصائل فلسطينية ترحب بانتخاب هنية رئيسا لحماس
- النظام السوري يقصف رغم اتفاق تخفيض التصعيد
- حماس: خروج هنية من غزة مرتبط بمصلحة الحركة
- لقطات نادرة بتقنية 360 درجة من الحياة في العاصمة الكورية الش ...
- -إيفانكا- ممنوعة في السعودية
- رئيسا الأركان الأمريكية والتركية يبحثان سوريا والعراق ومكافح ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- الأحزاب المدنية الناشئة ما بعد الثورة و آثرها على السلطة الت ... / يحيي الجعفري
- المسار العدد 3 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- طريق اليسار العدد 95 نيسان/إبريل 2017 / تجمع اليسار الماركسي في سورية
-   مفهوم الدولة - الأمة بين الفكر السياسي الحديث والسياسة الش ... / ايت بود محمد
- واقع وعواقب السياسيات الطائفية والشوفينية على هجرة مسيحيي ال ... / كاظم حبيب
- وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب ... / نجم الدليمي
- وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب ... / نجم الدليمي
- عن الثورة بين كانط وماركس / رمضان الصباغ
- الفتوحات المدنية لابن الانسان / السيد نصر الدين السيد
- إعادة البناء بعد النزاعات / مثال فلسطين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,801
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري - هام وعاجل وضروري وملح واستباقي يرقى الى مستوى الامن الوطني