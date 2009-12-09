أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري - جرائم اقتصادية باسم التنمية ارتكبت سابقا ونرجو عدم تكرارها في سورية ؟!!


اخر الافلام











المزيد.....

جرائم اقتصادية باسم التنمية ارتكبت سابقا ونرجو عدم تكرارها في سورية ؟!!


عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


جرائم اقتصادية باسم التنمية ارتكبت سابقا ونرجو عدم تكرارها في سورية ؟!!
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري

قيل قديما كم من الجرا ئم ترتكب باسم الحرية وانا اقول اليوم كم من الجرائم ترتكب باسم التنمية
فمن الواضح ان كثيرا من الجرائم ترتكب تحت راية التنمية وابرزها الجرائم ضد الفقراء وضد الشعوب وضد الاستقلالية وضد القيم الاجتماعية وضد البيئة وفي مايلي اقدم تفصيلا سريعا في ذلك
1- ضد الفقراء يحصل الخمس الاغنى في العالم على 95% من ثروات العالم ويحصل الخمس الافقر من البشرية على 2% من ثروات العالم ونسبة حصة الخمس الاغنى الي حصة الخمس الافقر تساوي 70 الى واحد
فانقسم الناس في العالم الي قسمين بعضهم غارق في بحر البارفان والاخرون غارقون في بحر المجاري
2- ضد الشعوب الفقيرة ان الذين يشربون الشاي في الغرب الساعة الخامسة يوميا والذين يطعمون الكلاب والقطط لحما اكثر مما يحصل عليه مليار انسان في هذا العالم لما استطاعوا ذلك لولا نهب الشعوب الفقيرة وان الغرب يحصل الان على برميل النفط بسعر اقل مما كان يحصل عليه في السبعينات وان امريكا تأخذ منا برميل النفط ب20 دولارا وتبيعنا برميل الكوكاكولا ب100 دولار !!!
3- ضد الاستقلالية كل ما يجري في العالم هو تبعيه وتغريب واحتقار لنا نحن العرب لاننا نتبع ماليا ونتبع ثقافيا ونتبع سلعيا انه مشهد دراماتكي حيث يفرض علينا ما نشاهد ويفكرون لنا وعنا ويردوننا ان نشغل الحاسوب على ظهر الجمل وان نسمع زعيق مايكل جاكسون واذا لم نسمع قد نتهم بالارهاب الدولي ؟!
4- ضد القيم الاجتماعية لم يتركوا لنا خصوصية ثقافية ولقد شنوا حربا غير مقدسة على ثقافتنا وقيمنا وتقاليدنا هذا استلاب واحتلال للذاكرة الوطنية حيث ممنوع على العربي ان يفكر بابطاله واجداده وانما عليه ان يحضر افلام سلفستر ستالون والمرأة الخارقة ومسلسل الفتاة الحسناء كاسندرا
5- ضد البيئة لعل من اكبر حقائق هذا العصر ان التنمية تتم في معظم الحالات على حساب البيئة وعلى حساب الاجيال القادمة وهذا ادى الي مشاكل بيئية خطيرة ابرزها التصحر والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي 0

خطايا تم اقترافها في الماضي نرغب
ان تبتعد عنها حكومتنا الرشيدة

1- الافتتان بالارقام لا سيما الفائض الوهمي ويجب قياس كل شيء والاعتماد على الارقام الدقيقة بصدق كما هي
2- ان تخطيط التنمية لا يعني فقط تشجيع القطاع العام الخاسر بل يعني تشجيع كل القطاعات في البلد ليصبح البلد ورشة عمل كاملة
3- عدم الانشغال الدائم بمستويات الاستثمار بل زيادة الاستثمار في الموارد البشرية
4- عدم ادمان موضات التنمية الموجودة في الخارج بل استحداث انماط ملاءمة لاقتصادنا وشعبنا وبيئتنا وتاجرنا وموظفنا وعاطلنا
5- عدم الانفصال التام بين التخطيط والتنفيذ لان التخطيط مسؤولية المخططون اما التنفيذ هو مسؤولية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي باسره
6- العمل دائما لانهاء التفاوت في الدخول والقضاء على الفقر المطلق والنسبي
7- دعم وخلق الطبقة الوسطى وتحريك المليارات النائمة والمكدسة في المصارف
8- اعادة ضخ دماء جديدة شابة مؤهله في القوى العاملة جامعيين ومهندسين واداريين وحقوقيين
9- احالة الافكار القديمة الى التقاعد واحالة كل موظف اتم الثلاثين الى التقاعد والاستراحة الطويلة لتوفير فرص لشباب سورية اليوم الذين حموها ودافعوا عنها0
10- اعادة الاقراض فورا للمشاريع المتناهية الصغر ولموظفي الدولة

مقترحات وتوصيات واساسيات للوصول
الى تنمية سليمة طيبة تحقق التطوير والتحديث واعادة الاعمار لسورية

1- العدالة الشاملة العدالة في الثواب والعقاب العدالة في الاجور العدالة في تبادل السلع والاموال والعدالة في توزيع المواد الاقتصادية والدخل
2- المشاركة الشعبية في التخطيط والتنفيذ والتقييم مشاركة طوعية حقيقية مؤسسية وفاعلة عبر تطوير ووضع قانون احزاب وقانون انتخابات وقانون اعلام جديدين
3- الا عتماد على الذات والتعاون مع الروسي والايراني والصيني لانتاج تقانة تنسجم مع مجتمعنا وظروفنا وتشبع الحاجات الاساسية للاكثرية الفقيرة من شعبنا
4- ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر بحيث ينسجم نمط الاستهلاك مع الموارد المتاحة فان تستغني عن شهوة من شهواتك يعني ان تدمر سلاحا من اسلحة العدو
5- التركيز على التعليم والتدريب والحوافز المعنوية والمادية كمفاتيح جديدة للتنمية وكبدائل تغطي عجز الموارد وذلك من خلال دعم وتفعيل وزارة التنمية الادارية و المعهد الوطني للادارة العامة والمعهد العالي لادارة الاعمال وتحفيز الناس للاقبال على التحصيل العلمي العالي والتمكين المعلوماتي لنستطيع تحقيق التطوير والتحديث
6- اعتماد نظام التعاون والمصالحة والتشارك في الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك فهو النظام الوحيد الذي يحقق مصالح الفرد والجماعة والمجتمع جميعا
هذه مقترحات واساسيات يمكن طرحها لتكون اساس لحوار شامل ومعمق يساهم فيه كل من يهمه مستقبل سورية ولقد صرح اكثر من مرة رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد ان الفكر يتسع للجميع وان البلد للجميع وان الوطن سقف الجميع وان الوطن بحاجة الى جهود الجميع ولكل منا دور والجميع يتكاملون من اجل سورية حديثة متطورة مزدهرة
عبد الرحمن تيشوري





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- التوجيه إلى الجهات المعنية لإعادة تقييم التجربة بكاملها
- ■ برنامج تأهيل الإدارة السورية الجديد وفق الخطة الوطني ...
- قبل طرح الموضوع في جنيف 5 طرحناه من عشر سنوات
- من الضروري جدا جدا جدا جدا جدا جدا لانجاز الاصلاح وبناء سوري ...
- تكلفة البطالة الكبيرة والمدمرة في سورية
- سجائر داعش تفتح الطريق الى الجنة

المزيد.....


اخبار الاقتصاد
- كيف تصيغ الدول الاتفاقيات التجارية وما أثرها على الاقتصادات ...
- الاتصالات السعودية توقع اتفاقاً مع الحكومة لخدمات النطاق الع ...
- دبي تجني نحو 7 ملايين $ من مزاد أرقام السيارات
- وزير المالية المصري: نتوقع الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد ...
- السعودية.. مشروع تحلية مياه وإنتاج كهرباء بـ 1.33 مليار دولا ...
- قريبا.. مصر تتسلم دفعة جديدة من قرض صندوق النقد
- مستثمرون يراهنون على نزول النفط عن 40 دولارا
- اليمن يبيع مليوني برميل من نفط حضرموت
- انخفاض طفيف في صادرات النفط العراقية
- روسيان ضمن قائمة أغنى أغنياء بريطانيا

المزيد.....
كتب ودراسات
- التّنميّة بين مفهوم تنميّة الإنسان و تنميّة الاقتصاد / سامية غشير
- التحليل الاقتصادي والاجتماعي لمصر / شارل عيساوي
- أبحاث في الإقتصاد السياسي النظرية الإقتصادية الكلية عرض ومنا ... / تامر البطراوي
- التنمية الاقتصادية لمصر الحديثة / أ.إ. كراوتشيلي
- الاستنزاف التاريخي للفائض الاقتصادي المصري-دراسة في المفاهيم ... / محمد مدحت مصطفى
- هل صحيح أن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي؟ / محمد مدحت مصطفى
- الفكر الإقتصادي اليهودي والفكر الإقتصادي المسيحي / تامر البطراوي
- دراسات في الاقتصاد السياسي. الامبريالية و البلدان النامية / يوري بوبوف
- الواقع المر للاقتصاد المغربي على أبواب المرض المزمن / إدريس ولد القابلة
- الأبناك التشاركية (الإسلامية)، أية شراكة؟ / محمد باليزيد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,874
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري - جرائم اقتصادية باسم التنمية ارتكبت سابقا ونرجو عدم تكرارها في سورية ؟!!