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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - وليد عبدالله حسن - الأمارات جبل من ثلج ودولة العراق جبل من نار.


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الأمارات جبل من ثلج ودولة العراق جبل من نار.


وليد عبدالله حسن
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 23:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


في واقعنا العربي والأسلامي نموذج لدولة حديثة ومتطورة، و هي دولة الامارات العربية المتحدة صنعها الإنسان تقريبا100٪ ، صنع طبيعتها وانهارها وبحيراتها وجبالها ونخيلها واشجارها، وصممها على اعلى مستويات التقنيات العالمية الحديثة في كل شي -كيف فعلوا هذا؟
1-رؤساء هذه الدولة الصغيرة هم في الحقيقة رؤساء عشائر عربية متنوعة اتحدوا وعرفوا ان اتحادهم هو جوهر القوة في الزمن الحديث، هذه اول معرفة لهم ،وثاني معرفة هي انهم عرفوا حقيقة عظيمة وتمسكوا بها ،واتفقوا على انشاء بلد عظيم مثل الامارات لم يكن له وجود من قبل او حضارة عريقة او تأريخ عظيم وهذه الحقيقة خلاصتها على لسان امراء الامارات تقول:- اننا لا نعرف ان نخطط لبناء دولة عظيمة، لكن نريد ان نعمل الامارات كبلد عظيم- ماذا نفعل؟
2-قالوا بحكمة الامراء لدينا المال وعند الغرب توجد الشركات والتقنيات التي ستقوم في بناء بلدنا، والذي سيكون نموذج يحلم به الغربي قبل الشرقي للعمل والعيش فيه.
3-بمعنى اخر قالوا:- لدينا مايجعل الجميع يحلم ببناء دولتنا،وهو المال والسلطة والاعتراف والأصرار الوطني على بناء البلد والإنسان.
4-هذه قصة معاصرة نعرفها جميعا لدولة صغير وعظيمة أسمها دولة الامارات العربية المتحدة يعني ( لا فرنسا ولا اميركا او اي دولة اوربية اخرى ) دولة يحكمها رؤساء عشائر اكثرهم لا يقرأ ولا يكتب ،ولديهم نفس عاداتنا وتقاليدنا ولغتنا ومطبخنا، هؤلاء خاضوا حروب عشائرية مدمرة، وسكنوا وعاشوا في صحراء قاحلة يبحثون عن الماء والطعام والمحار والسمك في خليج مالح اجاج كالموت، وفجاء يصبح يمثل الحياة الحديثة بأعلى مستوياتها- لماذا؟
.5-ببساطة لان هؤلاء هم نموذج الرؤساء الاذكياء والواقعيين والنافعين حتى لو لم يقرأ احدهم لماركس او لينين او هيجل او كانت او دارون او ساتر او يطلعوا على كتب السياسية الحديثة ،لانهم ببساطة اعترفوا لانفسهم وشعبهم انهم سيجلبون لهم الاذكياء من كل العالم بفلوسهم لبناء وطنهم وهذا الذي حدث امام اعين وشهادت الجميع اليوم.
-الأسئلة التي يجب ان نسئلها دائما وباستمرار هي :ـ
اولا-ماذا فعل رجال الدين السياسيين الذين لديهم خبرة في عالم الغيب قبل عالم الشهادة للعراق او لطوائفهم على اقل تقدير ؟ ولماذا فشلوا اهل العمائم البيضاء والسوداء على حد سواء في انقاذ العراق وبناء وطن حديث يضم الجميع؟
ثانيا-لماذا فشل السياسيين أصحاب العقائد الدينية العريقة ( السنية والشيعية ) ولديهم كما يقال تأريخ و خبرات سياسية كبيرة في قيادة بلد مثل العراق؟،ولماذا فشلوا في كل شي ونجحوا في تدمير ماتبقى من العراق؟
ثالثا- ماذا فعلت الأحزاب العراقية اليسارية والقومية وغيرها في انقاذ وبناء العراق؟
رابعا-أليس الأفضل ان نعترف؟ الأعتراف بالغباء الكلي هو جزء عظيم من من صناعة الذكاء؟
خامسا-الأعتراف بأننا لانقدر ان نخطط ببناء بلد متطور او لانقدر حل مشاكل بلدنا المصيرية، هو جزء من بداية البناء الواقعي، وليس الاستمرار في الغطس في بالوعة الواقع السياسي العراقي ، تحت عنوان هذا هو واقعنا، وهؤلاء هم سادتنا وزعمائنا المقدسين ،وعلينا ان نكون واقعين وننساق معهم كالقطيع.
سادسا-هذه ليست واقعية ايه السادة، هذه سباحة في بحر من الوهم والعدم وهذا هو الغباء و الهراء بعينه.
واخيراً:-تعاقدت دولة الامارات العربية المتحدة مع شركة فرنسة بحرية عملاقة( حلوه كلمة المتحدة) في سحب جبل عظيم من الثلج الى الامارات لتلطيف الجو في بلد صنعه الإنسان التقني الحديث 100٪اليست هذه هي الواقعية اليوم ام ماذا يا…….؟





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وليد عبدالله حسن

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - وليد عبدالله حسن - الأمارات جبل من ثلج ودولة العراق جبل من نار.