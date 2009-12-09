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ياسين لمقدم
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 12:48
المحور: الادب والفن
    




غروب :
-------
غربتْ شمسُ المصيفْ...
فأندَى الفجرُ خريفا بحفيفْ
تهتزُّ فيه أوراقُ التأليفْ،
فينسكبُ الشعور
شِعرا ونثرًا...
ودونما تكليفْ.

********************

شروق:
-----

الهاويَّةُ أو الهِوايَة
الغاويَّةُ أم الغِواية...
أم تَتعثَّر الدَّياجيرُ
فِي مسابِكِ الخيلِ
وشذَراتُ الصُّبح
مِنْ على طيبِ الشِّفاه
تلعَقُ الدِّواية...

*********************

عُود :
-----

فرسك الواثبُ للتحدي
في وجه الإنفراط...
لا فتور لرجِعِه
حين تعلوا الآهات...
فرَجِّل الصهيلَ
عن ركب الكلمات
وأرخي وتَرَ الملاوي...
وإلى أقصى الصبح
دندنْ على نفس السِّماط.

*****************

أُفق وآفاق...
--------

لا تتّبع اليسار أو اليمين،
فتصير من الدَّهماء...
واصنع مبادئك بنفسك،
وشقّ الأرض فخرا
ولا تنتظر تبرا ينهال
عليك مع الأنواء...
يا أخي عشْ حُرًّا،
ففي رأسك عقلٌ لا ببغاء.





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ياسين لمقدم

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