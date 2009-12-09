

ياسين لمقدم

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 12:48

المحور: الادب والفن













غروب :

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غربتْ شمسُ المصيفْ...

فأندَى الفجرُ خريفا بحفيفْ

تهتزُّ فيه أوراقُ التأليفْ،

فينسكبُ الشعور

شِعرا ونثرًا...

ودونما تكليفْ.



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شروق:

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الهاويَّةُ أو الهِوايَة

الغاويَّةُ أم الغِواية...

أم تَتعثَّر الدَّياجيرُ

فِي مسابِكِ الخيلِ

وشذَراتُ الصُّبح

مِنْ على طيبِ الشِّفاه

تلعَقُ الدِّواية...



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عُود :

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فرسك الواثبُ للتحدي

في وجه الإنفراط...

لا فتور لرجِعِه

حين تعلوا الآهات...

فرَجِّل الصهيلَ

عن ركب الكلمات

وأرخي وتَرَ الملاوي...

وإلى أقصى الصبح

دندنْ على نفس السِّماط.



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أُفق وآفاق...

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لا تتّبع اليسار أو اليمين،

فتصير من الدَّهماء...

واصنع مبادئك بنفسك،

وشقّ الأرض فخرا

ولا تنتظر تبرا ينهال

عليك مع الأنواء...

يا أخي عشْ حُرًّا،

ففي رأسك عقلٌ لا ببغاء.