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سيدة البؤس والشقاء


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 12:28
المحور: الادب والفن
    


سيدة البؤس والشقاء
عبد صبري ابو ربيع
سرقوا مني كبريائي
ومنحوني شارعاً
واسع الفضاء
وعلموني كيف استجدي
من الاغنياء
وعلموني كيف ألوي عنقي
أمام الاشقياء
وتوالت عليّ نوائب الدهر
ومرارة البكاء
أموت جوعاً اذا يوماً
بقيت في البيت
من غير نداء
والدار كلها ذهبٌ
والخيرات من اجمل النماء
يطردونني عن ساحة لعبي
ويعطونها للغريب والاعداء
الصامتون صمت الحجارة
في البيداء
سرقوا مني عقلي
وضحكتي واشتهائي
وتركوني على كل باب
انادي اهل الرجاء
ولي فتية صغار
والدهم بأرض فناء
ينتظرونني اعطيهم
حلاوة العشاء
وانا المتعبة
يأخذني ليل ويجرني
نهار مليء بالجفاء
أنثر حلو الكلام
على من يمد يديه بالعطاء
ناديت ربي وناديت
أهل الوفاء
هل من فجر يضاحك
بؤسي وشقائي





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عبد صبري ابو ربيع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - سيدة البؤس والشقاء