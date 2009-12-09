

ماهر المنشداوي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 12:28

المحور: الادب والفن









اليوم كنت أستمع لموسيقى صوفية

كان الناي لحوحا جدا في حزني

كنت أراه مثل طريق الاساطير

صراط محدب فيه بئر وفتحة بركان

و ثلاث ثقوب أخرى من حكايات أوجاعي

كلما أردت عبور ثقبا نقر الدف من بعيد

كي أتدروش راقصا و أسقط في متاهاته

أظل أدور وأدور مع الدف

أتذكر إنني كنت فلاحا سومريا

عندي دجاجات و أبقار و بيت من الطين

تسكنه حبيبة في وجهها كل سومر

في الليل أنا و هي نتسامر قرب النار

فتبعث لنا أنليل القمر مكتملا

و كبيرا جدا جدا

أشبك أصابعي بأصابعها ونحن نضيع بضياءه

تقترب شفتي العطشى من لمياء شفتيها

و قبل أن أمسك الحلم فوقها

أسقط في ثقب الناي

أتيه في ظلمائه و حزنه

قبل أن أفيق على فوضى الألفين

لا أهتم كثيرا مادمت مؤمنا

إنني فلاح سومري و حبيبته في كل الازمان تتكرر