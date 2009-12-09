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الناي ،، و قصتكِ


ماهر المنشداوي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 12:28
المحور: الادب والفن
    


اليوم كنت أستمع لموسيقى صوفية
كان الناي لحوحا جدا في حزني
كنت أراه مثل طريق الاساطير
صراط محدب فيه بئر وفتحة بركان
و ثلاث ثقوب أخرى من حكايات أوجاعي
كلما أردت عبور ثقبا نقر الدف من بعيد
كي أتدروش راقصا و أسقط في متاهاته
أظل أدور وأدور مع الدف
أتذكر إنني كنت فلاحا سومريا
عندي دجاجات و أبقار و بيت من الطين
تسكنه حبيبة في وجهها كل سومر
في الليل أنا و هي نتسامر قرب النار
فتبعث لنا أنليل القمر مكتملا
و كبيرا جدا جدا
أشبك أصابعي بأصابعها ونحن نضيع بضياءه
تقترب شفتي العطشى من لمياء شفتيها
و قبل أن أمسك الحلم فوقها
أسقط في ثقب الناي
أتيه في ظلمائه و حزنه
قبل أن أفيق على فوضى الألفين
لا أهتم كثيرا مادمت مؤمنا
إنني فلاح سومري و حبيبته في كل الازمان تتكرر





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ماهر المنشداوي

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المقالات المنشورة: 139
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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماهر المنشداوي - الناي ،، و قصتكِ