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اضراب الحرية والكرامة


عدنان الأسمر
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 12:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يتواصل اضراب الاسرى البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني،  فهو احد اسلحة المقاومة حيث يعبر عن ارادة الصمود والتمسك بالحرية والكرامة، وعملية نضال الاسرى لنيل حريتهم هي عملية مستمرة وشاملة و اجراء يتخذه الاسرى في كافة السجون وعلى فترات زمنية مختلفة، ومدة الاضراب يحددها ظرف الاضراب وقيادته للاسرى في سجون الاحتلال.
فالاضراب هو صراع بين ارادتين .. واحدة تمثل الحق والحرية والكرامة والعدالة، والثانية ارادة العنصرية والهمجية والتنكر لابسط حقوق الانسان، فالاسرى البواسل ينفذون شكلا من اشكال المقاومة والتحدي لسلطات الاحتلال الصهيوني، فهم عنوان كرامتنا وعزتنا، وهم عنوان الحرية والسيادة والاستقلال، فهم المقاومون في الخندق الامامي الذين يسقطون باضرابهم التنسيق الامني والتطبيع وفتح المكاتب التجارية والمقرات الدبلوماسية واتفاقيات الاذعان مع العدو الصهيوني.
اما نحن المتضامنين مع الاسرى يفرض علينا الواجب الوطني الالتزام بمهام تضامنية دائمة وثابتة وشاملة تتلائم مع نضال الاسرى المستمر والشامل، ويجب الا يقتصر التضامن مع الاسرى على اشكال تقليدية تأخذ صفة تبرئة الذمة والهروب من العتب لا تتعدى وقفة تضامنية لبرهة قصيرة من الوقت او مسيرة او اعتصام باهت او تنظيم أنشطة تضامنية ذات طبيعة تنافسية انقسامية ومقاطعة كل فريق لانشطة الفريق الآخر. بل يجب ايجاد اشكال شاملة ومستمرة مثل تصنيف الاسرى الى فئات عمرية وايجاد تقسيم عمل بحيث يتم تلبية احتياجات كل فئة ، او تقسيم الاسرى الى فئات حسب اقدمية الاعتقال وتبني احتياجات كل فئة ، او تصنيف السجون وتبني تلبية احتياجات الاسرى حسب واقع السجن ، او تصنيف الاسرى حسب احتياجاتهم الخدمية مثل الامراض، او التعليم، او سكن اسرهم، او احتياجات افراد اسرهم وايجاد توزيع عمل بين المؤسسات وهيئات العمل الوطني والاجتماعي في الخارج لتلبية تلك الاحتياجات، او تصنيف الاسرى حسب مناطق سكنهم واهتمام جهات محددة بكل منطقة من حيث تحقيق شامل لاحتياجات الاسرى من ابناء تلك المنطقة المحددة، او تشكيل لجان اعلامية دائمة تتولى التعريف بالاسرى واشكال معاناتهم والسجون التي يقبعون بين جدرانها واصدار الكراسات والنشرات التعبوية الدائمة.
فطالما ان نضال الاسرى لنيل الحرية والكرامة دائم ومستمر يجب ان يكون التضامن معهم دائم ومستمر لا موسمي او انتقائي، فنضال الاسرى البواسل سوف يكلل بالنصر الحتمي وهزيمة سلطات الاحتلال ، ولا بد ان يظفرو بالنصر في قادم الايام فهذه سنن التاريخ ونضال الشعوب من اجل حريتها واستقلالها ، فكل المجد والفخار لؤلائك الابطال البواسل.





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عدنان الأسمر

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عدنان الأسمر - اضراب الحرية والكرامة