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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عدنان الأسمر - اضراب الحرية والكرامة
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اضراب الحرية والكرامة
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عدنان الأسمر - اضراب الحرية والكرامة