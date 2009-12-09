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هنالك سلالات كثيرة ومختلفة ومتداخلة تحكم العالم اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا ونفطيا


كرار حيدر الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 10:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تشير المصادر المختلفة التي تحدثت عن الجماعات و الأخويات السرية إلى أن هناك 13 سلاله تحكم العالم اليوم,إما من خلال الحكم السياسي المباشر و إما بطرق غير مباشرة من خلال تحكمها باقتصاديات العالم المختلفة,ممثلة بسيطرتها على أكبر البنوك العالمية و أهم الشركات و المؤسسات الاقتصادية في جميع القطاعات الحيوية,ابتداء بالصناعات الخفيفة و الاستهلاكية، و انتهاء بالشركات العاملة في قطاع النفط و الطاقة,وهذه السلالات الـ13 التي ترتبط جميعها برابط الدم يتحكم أبنائها فعليا بالعالم منذ آلاف السنين كما تقول الرويات،حيث نجد أن كثير من رؤساء أمريكا السابقين هم من أصول تنحدر من أحد هذه السلالات،

كما أن ملاك البنوك العالمية و العائلات الملكية الأوربية كلها تنحدر أصولها من ذات السلالات و التي تعمل على استمرار نقاء دمائهم الملكية،فهم يرفضون كما هو معروف و بشدة التزاوج من أشخاص لا ينحدرون من إحدى السلالات الثلاثة عشر المعروفة لديهم خوفا من إختلاط الدم و زوال نقائه و الذي يعتبرونه نقاء إلاهيا و مقدسا يجب أن لا يلوث لأي سبب كان.

هذا الدم المسبوغ بالقدسية كما يرى أبناء هذه السلالات راجع لأحدى الروايات القديمة و التي تتحدث عن أصل تلك السلالات بأنها سلالة السيد المسيح عليه السلام،حيث تقول الرواية بأن سيدنا عيسى عليه السلام في حقيقة الأمر لم يصلب كما تذكر الروايات المسيحية بل أنه عليه السلام عاش بعد أن كان قد هرب من طغيان اليهود،حيث تزوج بمريم المجدلية و أنجب منها طفله انحدر منها سلالة سيدنا المسيح و التي تنحصر في يومنا هذا بالـ 13 سلالة التي نتحدث عنها، و هذه السلالات هي:

….The Astor Bloodline – سلالة أستور

….The Bundy Bloodline – سلالة بوندي

….The Collins Bloodline – سلالة كولنس

….The DuPont Bloodline – سلالة دو بونت

….The Freeman Bloodline – سلالة فريمان

….The Kennedy Bloodline – سلالة كيندي

….The Li Bloodline – سلالة لي

….The Onassis Bloodline – سلالة أوناسيس

….The Rockefeller Bloodline – سلالة روكيفيلر

….The Rothschild Bloodline – سلالة روتشايلد

….The Russell Bloodline – سلالة روسل

…The Van Duyn Bloodline – سلالة فان دوين

The Reynolds bloodline – سلالة راينولدز

‘أضيفت إليها سلالة ميروفنجين The Merovingian bloodline والتي تنحدر منها كل العائلات الملكية الأوربية

(هناك مصادر تعتبر العائلات الثلاث التالية امتداد للسلالات الثلاثة عشر)

سلالة دزني – The Disney Bloodline

سلالة كروب – The Krupp Bloodline

سلالة ماكدونالد – The McDonald Bloodline

تشير دراسة في علم الأنساب إلى أن رئيس الولايات المتحدة الثالث والأربعون جورج دبليو بوش على سبيل المثال يرتبط بصلة قرابة مع عدد كبير من الشخصيات السياسية و الفنية التي أثرت و تؤثر في العالم،و هو ما يدعوا المؤمنون بنظرية المؤامرة على التأكيد بصحة فرضية تحكم صفوة منحدرة من تلك السلالات بمصير العالم،فالدراسة توضح مثلا أن نائب الرئيس الأمريكي دك تشيني هو قريب من الدرجة التاسعة للرئيس بوش،كما أن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك اوباما هو أيضا قريب بوش من الدرجة الحادية عشر،كما أن الرئيس الأمريكي السابق لنكولن هو قريبه من الدرجة الخامسة عبر خمسة أجيال،كما توضح الدراسة أن الأمير ديانا بدورها ترتبط بالرئيس بوش بصلة قرابة من الدرجة الحادية عشر عبر جيلين،و لا تعجب لو علمت أيضا بأن الممثلة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو كذلك ترتبط بصلة قرابة من الدرجة الحادية عشر بفارق ثلاثة أجيال من الرئيس بوش و الذي بدوره ينحدر من ذات السلالة التي تنحدر منها الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا و التي تجلس على عرش أهم السلالات الحاكمة علنيا و خفيا في هذا الزمان.





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كرار حيدر الموسوي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كرار حيدر الموسوي - هنالك سلالات كثيرة ومختلفة ومتداخلة تحكم العالم اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا ونفطيا