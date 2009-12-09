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خيطٌ من ضوء


سعد جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 10:29
المحور: الادب والفن
    


- " خيطٌ من الضوءِ
دائماً أَبصرُهُ
يتلألأُ ...
مثلَ هلالٍ نورانيٍّ
فوقَ جبينكَ
وأَراكَ طفلاً
من وردٍ وخزامى وعسلْ "

هذا ماقالتْهُ لي
جدتي العرّافةُ السومرية
ذاتَ ليلٍ جنوبيٍّ
مُكتظٍ بالسحرِ
والطقوسِ والاسرارْ

خيطٌ من الضوءِ
يشعُّ ...
من كفّي الناصعةِ
كُلَّما أَرفعُها احتجاجاً
في وجهِ الطاغي
والقاتلِ والارهابي
واللصِّ المُحترفِ
وعديمِ الروحِ
والضميرْ

خيطٌ من الضوءِ
يتوهجُ في قلبي
وأَحياناً يسطعُ كالبرقِ
ليُضيئَ طريقي
ويضيئُ العتمةَ
في افقِ بلادي
ويضيئُ سماواتِ العالمْ

في حضرةِ مَنْ أُحِبُّ
أتوهجُ وأتجلّى
ودائماً نتماهى
حتى نُصبحَ خيطاً من ضوء

خيطٌ من ضوءٍ
أنا ...
في قلبِ اللهْ





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سعد جاسم

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