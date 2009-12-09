

حسين الجوهرى

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 10:28

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني











أنا عارف انك عملتها ميت مره قبل كده بس من فضلك أعملها كمان مرّه. قوم أفتح الشباك وبص كويس وقول لى. هل حضرتك شايف فواصل أو حواجز بين حاجه اسمها طبيعه والتانيه كيميا والتالثه دين والرابعه أقتصاد....الخ؟ طبعا لأ. يبقى ده مالوش ألا معنى واحد وهو أن كل شىء حوالين سيادتك (وحتى أنت شخصيا, براك وجواك) هو كل متكامل وحاجات كتير متصله ببعضها بطريقة ما........أوكى؟

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يتبقى السؤال "أيه هيّه بقى الحاجات دى وازاى متصله ببعضيها؟"...حأقول لحضرتك. (مع الوعد بانه بنهاية هذا التحليل المختصر سوف تصير مقتنعا بتشخيص مرض مجتمعنا العضال والمودى بنا الى التهلكه, ما لم نستفيد من التشخيص ونتدارك الأمر).

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فمثلا. واحد زى أرشميدس جمّع شوية حاجات وحسم لنا علاقتهم. الأجسام والسوايل والكثافه والطفو وما الى ذلك. قرنين تلاته بعد هذا الحسم وكنا (كصنف أنسان) زى اللهلوبه موصّلين قارات ببعض.

مثل تانى عن نيوتن واللى حل لنا موضوع حركة الأجسام. 400 سنه تقريبا بالتمام والكمال من يوم ما التفاخه وقعت من الشجره وخبطته ف دماغه ووجّهت نظره "للجاذبيه الأرضيه" صار الأنسان متحكّم (بالمعرفه التى أتاحها له الرجل) وتمكن من من الطيران فى الهوا وما بعد الهوا كمان.

العلاقات المكتشفه ليست فقط متعلقه بالأشياء الماديه.

مثل تالت أهم من الأتنين السابقين. جه واحد (مع حفظ الألقاب) وقال لنا "شوفوا حضراتكم, انتو أحسن طريقه تمشّوا بيها أمور حياتكم هى أنكو تحبوا بعض. ومش بس تحبوا اللى يحبوكم بل أيضا اللى مش بيحبوكم واللى بيكنّوا لكم عداوه". ناس كتير "أختياريا" بدأت تقتنع. وفعلا وبالتجربه ثبت لهم انها فكره هايله ووصفه سهله ونافعه لكل من الفرد وللمجتمع فسارت مبدأ. نتج عن التعاون بين مجموعة الناس اللى مشوا على هذا المبدأ تراكم معرفى "مذهل" بكل المقاييس وألى أبعد الحدود. خلال ألف سنه فى أوروبا وبدءا من الصفر (تقريبا) وصلوا (كما نشاهد بأعيننا) ألى تحقيق ما كان وحتى زمن قريب يعتبر من ضرب الخيال العلمى. كل ده نتيجة الحسم المدهش للقاعده الأساسيه لعلاقات الناس مع بعضها البعض وتبنيهم للقاعده الذهبيه "أعمل للآخرين كما تحب أن يعملوا لك". قاعده سهله وواضحه يفهمها الصغيّر قبل الكبير.

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هل وضحت الفكره دلوقتى فى ذهن حضرتك؟ مفيش قواطع ولا حواجز بين أى حاجه وأى حاجه تانيه. لكن فيه علاقات بين أشياء بنكتشفها وبنعيها بصفه مستمره وبتسهل علينا حياتنا وتحسّنها. وده يدخّلنا فى الموضوع اللى هوه, كما سيتضح, أمر حياه أو موت.

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فى وقتنا الحاضر فيه علاقه تايهه عن الاذهان واتحط حواليها سياج خرسانى (تابو) يعنى ماحدش يتكلم فيها او ييجى ناحيتها. لكن الشمس طلعت وبدأت أعداد مهوله من الناس تعى بأنها علاقه مدمره.

أتضح أن تعاليم المعتقد الاسلامى وممارساته أنتجت أنسانا "أقل" بكثير من أقرانه فى باقى مجتمعات الأنسان. أنسان مفكك عن زملائه لأن ولاءه موجه الى أعلى (رموز معتقده) وليس أفقيا نحو زملائه الذى يشترك معهم فى منظومة تلبية أحتياجات الجمبع. وأن لم يكن هذا قصور ومدمر فى حد ذاته فقد زاد عليه أنه أنسان متلخبطه ومضروبه فى ذهنه ووجدانه علاقات السبب والنتيجه (القضبان التى تسير عليها قاطرة الحياه). أفهموا هذا المسكين زورا أن أحكام المشيئه الألاهيه (والتى لاقبل له بالتوصل اليها) هى صاحبة السياده فى كل أمور حياته. النتيجه المؤلمه (فى ظل اقتصاديات العصر) هى تراجع مستمر فى مقدرة المجتمع ككل على تلبية أحتياجاته مما سارع دورانه الى أسفل تجاه البالوعه. وده هوّه اللى حاصل تحت سمعنا وبصرنا وغالبيتنا الساحقه واقفين قدامه فاغرى الأفواه كالبلهاء.

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الأن, بعد ما حضرتك وعيت وأدركت شوف بقى حتتصرف أزاى؟

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مفيش أى حل غير استئصال هذا المعتقد من أدمغة الناس. السؤال "الوحيد" المتبقى هو "تتعمل أزاى؟".