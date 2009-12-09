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أقتباسات3


ساري سمير الحسنات
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:45
المحور: الادب والفن
    


ما بين القبول والرفض يزهر مبدأ اللاتقدم

كل من رحلوا قطعوا شريان الشوق وتابوا عن العودة

الحياة مدانة بالخبث حتى تعترف بحقي في مزاولتها





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ساري سمير الحسنات

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ساري سمير الحسنات - أقتباسات3