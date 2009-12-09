

ساري سمير الحسنات

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:45

المحور: الادب والفن









ما بين القبول والرفض يزهر مبدأ اللاتقدم



كل من رحلوا قطعوا شريان الشوق وتابوا عن العودة



الحياة مدانة بالخبث حتى تعترف بحقي في مزاولتها