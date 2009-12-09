

سجى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:45

المحور: الادب والفن









حيث أنام ..

أكون وقتها متكأ

على ناصية الحزن

غير مدرك لشموس

الشوق المتراقصة

بما تبقى من شذرات

الأمل حولي



احزم بعض ما لا امتلك

كقلبك بعض حين ..



حتى أمسك هذا القلب

بجريمة الحب المنتهك

بكل احتقار وغباء

أكون حينها

قد ضيعت العديد مني ما لا يكفي

لسد ثغر ابتسامتك البائسة



يا ترى !!

هل سترضى بهذا القليل



يا ايها القليل

ما اجرأك على قلبي وما اقساك



كان يجدر بك أن تطرب

بلحن مغيب بدل ان تسهو

عيناك بأسفار السحر الطويل

و تدعي أنه كان لقاء !!







رجوت حينها ما لا أرجو

وما لا اقول ..

لكنني بلحظتها

همست لاله الحب

بكل ما اطيق

وما لا استسيغه من صبر

وما فاتني من سلام

منكسر بزجاج الذات

المعلنة للالم





أما قلبي

فقد كان يجلس

على جانب الحرف

منتظرا دوره