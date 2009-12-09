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إيهاب الرفاعي - عباراااااااااااااااات للتأمل ! ( 9 )


إيهاب الرفاعي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:41
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


1* رأس الذنوب .. الكذب !

2* وُلدت فقيراً .. فتعلمت ( الحاجة ) قبل ( المتعة ) !

3* مكاسب الشر .. تحتوي علي عقابها !

4* ( السرعة ) مطلوبة .. و لكن ( الدقة ) هي كل شيئ !

5* أربعة لا تستحي من خدمتهم : الإمام .. و العالم .. و الوالد .. و الضيف !

6* بعض الأشياء إذا اكتملت .. نقصت !

7* من النادر أن نجد ( الجمال ) يتحد مع ( النقاء ) في شيئ ما !

8* أفضل وسيلة لتسلية الناس .. هي الاستماع إليهم !

9* لا أحد يمنح قلبه مرتين بالكامل .. لأن القلب الذي يُمنح مرة ، لا يعود بالكامل أبداً !

10* بعض الغياب لا يكفيه الاعتذار .. هو يحتاج إلي ( كفارة ) أولاً !

11* الحظ السيئ .. يعشق الجميلات !

12* كل وجه له ( بطاقة عبور ) .. ربما يحملها في عينيه ، أو في شفتيه ، أو حاجبيه ، أو كلماته !

13* علاج الملل هو الفضول .. لكن لا يوجد علاج للفضول !

14* بعض البشر قلوبهم مثل ورقة خريف جافة ، مهما رويتها لن تخضر بين يديك أبداً .. فلا ترهق نفسك و اتركها للريح !

15* هو يفضلها ( جميلة ) مهما تغني بجمال الروح .. و هي تفضله ( غنياً ) مهما تحدثت عن رومانسية الحب في كوخ من ورد !

16* لا وقت لدي لأكره من يكرهني .. فأنا مشغول بحب من يحبني !

17* لا تكن أول من يجرب ( الجديد ) .. و لا آخر من يهجر ( القديم ) !

18* احذر ( الطبيب ) الشاب .. و ( الحلاق ) المسن !

19* ليس من ( هيبة ) دون غموض .. فالألفة تولد الازدراء !

20* الثروة ثلاثة أنواع : ( مال ) إذا عرفتم كيف تتصرفون به سوف يتضاعف من جيل إلي جيل .. و ( علاقات ) تحميكم من غدر الزمان و تقلب الأيام .. و ( سمعة ) تحول التراب إلي ذهب !





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إيهاب الرفاعي

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - إيهاب الرفاعي - إيهاب الرفاعي - عباراااااااااااااااات للتأمل ! ( 9 )