

إيهاب الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:41

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









1* رأس الذنوب .. الكذب !



2* وُلدت فقيراً .. فتعلمت ( الحاجة ) قبل ( المتعة ) !



3* مكاسب الشر .. تحتوي علي عقابها !



4* ( السرعة ) مطلوبة .. و لكن ( الدقة ) هي كل شيئ !



5* أربعة لا تستحي من خدمتهم : الإمام .. و العالم .. و الوالد .. و الضيف !



6* بعض الأشياء إذا اكتملت .. نقصت !



7* من النادر أن نجد ( الجمال ) يتحد مع ( النقاء ) في شيئ ما !



8* أفضل وسيلة لتسلية الناس .. هي الاستماع إليهم !



9* لا أحد يمنح قلبه مرتين بالكامل .. لأن القلب الذي يُمنح مرة ، لا يعود بالكامل أبداً !



10* بعض الغياب لا يكفيه الاعتذار .. هو يحتاج إلي ( كفارة ) أولاً !



11* الحظ السيئ .. يعشق الجميلات !



12* كل وجه له ( بطاقة عبور ) .. ربما يحملها في عينيه ، أو في شفتيه ، أو حاجبيه ، أو كلماته !



13* علاج الملل هو الفضول .. لكن لا يوجد علاج للفضول !



14* بعض البشر قلوبهم مثل ورقة خريف جافة ، مهما رويتها لن تخضر بين يديك أبداً .. فلا ترهق نفسك و اتركها للريح !



15* هو يفضلها ( جميلة ) مهما تغني بجمال الروح .. و هي تفضله ( غنياً ) مهما تحدثت عن رومانسية الحب في كوخ من ورد !



16* لا وقت لدي لأكره من يكرهني .. فأنا مشغول بحب من يحبني !



17* لا تكن أول من يجرب ( الجديد ) .. و لا آخر من يهجر ( القديم ) !



18* احذر ( الطبيب ) الشاب .. و ( الحلاق ) المسن !



19* ليس من ( هيبة ) دون غموض .. فالألفة تولد الازدراء !



20* الثروة ثلاثة أنواع : ( مال ) إذا عرفتم كيف تتصرفون به سوف يتضاعف من جيل إلي جيل .. و ( علاقات ) تحميكم من غدر الزمان و تقلب الأيام .. و ( سمعة ) تحول التراب إلي ذهب !



