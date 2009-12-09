

حميد علي المزوغي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 01:14

المحور: الادب والفن









"ارتكبها"

بسرك المكتوب على الماء ،

ارتكبها .

بصحوك .. بعهرك .. بزخات الدم المعلن فيك..

ارتكبها .

بنارك .. بسهوك .. بعلبة الكبريت الاخيرة الساقطة من لهوها ،

ارتكبها

بزهدك و سهادك و تشكل الرعود و البرق فيك ،

ارتكبها .

بانتظارك .. بغيابك .. بارتباكك ،

ارتكبها.

بغلوّك .. بعلوّك .. بدنوّك و أثر الفراشات فيك ،

ارتكبها .

بقدومك .. بذهابك .. بانشطار اللقاءات فيك ،

ارتكبها .

بفرحك .. بدموعك .. بكل جنون افكارك ،

ارتكبها .

بضمّ اللقاء .. و سكونه ،

ارتكبها .

بكل كبريائك : ارتكبها.

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6 اكتوبر 2016