

لقمان منصور

الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 23:25

المحور: الادب والفن









أُحِبُّكِ

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شعر وترجمة ـ لقمان منصور

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أَيَّتها الجميلة

التي لا تبالين

بأنكِ فجَّرْتِ قنبلة عِشقكِ

منذ عقودْ

في هيروشيما قلبي

أُحِبُّكِ

ذِكرَياتُ هذه السنوات

سَمفونيا طويلة

لافتة للنظرْ

مليئة بذكريات حلوة و مُرّةْ

مليئة بالالامْ

تدوِّي صداها في طبلة أُذني

أُحِبُّنكِ

حتى اخرِ محطةٍ م الحياة

أُحِبُّكِ

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