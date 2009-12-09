

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 23:25

المحور: الادب والفن









سنخلّد الصمت

على جرح مضى......

ونحكي الحكايات

على مضمضة الليل

حين تغيب النجوم

والحقول ثكلى...............

لبحر الموج

حين يعصف بالشتاء-

للخمرة الباقية

في إقصاء الكروم.

عبث غيث

بالرماد والوحل-

ويبعثر الآني

زهرة القمر.......

ما لي

سواكِ

حين يبحث القمح

عن الندى-

وتئن الزوارق

حين تتمزق الأشرعة

جرعة مساء

على جناح الأشياء-

ثمالة الماضي

وشتاء الخلود

المعقم بالموت......

حين تُسكرنا الهزائم-

نلفظ

في صمت جرحنا الباقي

على قاموس الجسد.........



ذ أحمد بياض/ المغرب/