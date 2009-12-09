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بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 23:25
المحور: الادب والفن
    


سنخلّد الصمت
على جرح مضى......
ونحكي الحكايات
على مضمضة الليل
حين تغيب النجوم
والحقول ثكلى...............
لبحر الموج
حين يعصف بالشتاء-
للخمرة الباقية
في إقصاء الكروم.
عبث غيث
بالرماد والوحل-
ويبعثر الآني
زهرة القمر.......
ما لي
سواكِ
حين يبحث القمح
عن الندى-
وتئن الزوارق
حين تتمزق الأشرعة
جرعة مساء
على جناح الأشياء-
ثمالة الماضي
وشتاء الخلود
المعقم بالموت......
حين تُسكرنا الهزائم-
نلفظ
في صمت جرحنا الباقي
على قاموس الجسد.........

ذ أحمد بياض/ المغرب/





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بياض أحمد

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