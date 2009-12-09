

خلدون جاويد

الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 23:23

المحور: الادب والفن









ثلاثية ثانية ...



خلدون جاويد



* وحشة



سأمضي شريدا

جريح الفؤآد على الأرصفة ْ

وحيدا ً ألوذ بضاحيتي المبعدة ْ

بمصطبتي الخالية ْ

أمام الغصون الحزينة ْ

أمام النسائم

تحت معابد ورد

اناجي انكفائي الجديد

وسقطتيَ العابرة ْ

ومن ثم أنهض

أمضي الى أهلي َ الخائبين

أضيع طريقي الى حجرات الحنين

وزاويتي الخاسرة ْ

فتأخذني من يدي دمعة ٌ حائرة ْ.



1992





* من يومياتي



احب القمر

واهوى جميع نجوم السماء

واعشق كل النساء

ولكن....

.........

اتمنى امرأة تستدرجني

من اعماق الليل الى حفرة

تمتص دمي من جرح في عنقي

وتبث النابين السميين

بكاس فمي

وترشفني حتى آخر قطرة



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7/10/1993





* جُرمٌ



احب حشرجة الناي

اثمة ضير بذلك ؟

كلاّ

اذن عاشق انا صوتك

احب الصباحات عند الشروق

اثمة ضير بذلك

كلا

اذن عاشق انا وجهك .

وعدا زوجتي الحبيبة

احبك

هل ثمة ضير بذلك

كلاّ

اذن انني اعشق امرأتين

وذلك جرمٌ سياسي !



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15/10/1993