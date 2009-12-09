

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 21:00

المحور: الادب والفن









هيرو خان

ونوشيروان

وحفيد آل طلبان

وسليل عشيرة بارزان

مطلقوا اليد في نهب كوردستان

يخزنون الذهب بألأطنان

ومحروم من خبزته في وطني

ألأنسان

تحمل ألأستعباد

هو ذلٌ وهوان

ثورةٌ أصبحت واجبةٌ

ليتخلصوا من هذه ألأوثان

هموا دون أحاسيس

أرحم منهم أي فردٍ من

مملكة الحيوان

فهذا الذئب مثلاً

يفترس عندما يكون جوعان

وهذا ألأسد بعظمته

يأنف من مجاراة

هؤلاء الجرذان

أشعلوا النيران فيهم اليوم

أبناء كوردستان

ألآن

قبل فوات ألآوان

ضعوهم في مكانهم الحقيقي

وهي مزبلة ألأوطان

فلكل وطن حاوية زبالته

يلقون فيها طغاتهم دون توان