

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 20:59

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









في فرنسا .. و في العراق





في فرنسا .. قبل خمسة اعوام .. فاز الاشتراكيّونَ في الانتخابات ، وخسرَ اليمينُ المُتطرّفُ ، واليمينُ الوَسَط .

في فرنسا .. يوم الأحد القادم ..

سيفوز يمين الوسط ، اذا خسرَ اليمينُ المُتطرّفُ .

و سيفوزُ اليمين المتطرّفُ .. اذا خسرَ يمينُ الوسط .

لدينا .. في كلّ يوم ..

سيفوزُ الطائفيّون والعنصريّون ، وأبناء العشائرِ في كلّ الأحوال .

من هذا الى ذاكَ .. ومن الفاو الى زاخو ..

لا فَرْقَ سوى بالدرجةِ فقط ، بين هذا الوجهِ و ذاك .. وبين هذه الرُقعةِ الجغرافيّة التي هُنا ، أو تلك الرقعة الجغرافيّة التي هناك.

لم لا ؟

فكلّنا طائفيّونَ ، وعنصريّونَ .. وأبناءُ عشائر .

نعم كلّنا .. والفرقُ في الدرجةِ فقط .

وعندما يكونُ الفرقُ في الدرجةِ فقط .. لن نأتي بجديد .

لا جديد لدينا .

حتّى الشمسُ لدينا باتتْ قديمة .. قديمةٌ جدّاً .. ولن نأتي تحتها بجديد .

فلا تولولون رجاءاً ..

ولا تُعارِضونَ .. وتحتّجونَ رجاءاً ..

و رجاءاً رجاءاً .. لا "تُصْلِحون" .