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في فرنسا .. و في العراق


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 20:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في فرنسا .. و في العراق


في فرنسا .. قبل خمسة اعوام .. فاز الاشتراكيّونَ في الانتخابات ، وخسرَ اليمينُ المُتطرّفُ ، واليمينُ الوَسَط .
في فرنسا .. يوم الأحد القادم ..
سيفوز يمين الوسط ، اذا خسرَ اليمينُ المُتطرّفُ .
و سيفوزُ اليمين المتطرّفُ .. اذا خسرَ يمينُ الوسط .
لدينا .. في كلّ يوم ..
سيفوزُ الطائفيّون والعنصريّون ، وأبناء العشائرِ في كلّ الأحوال .
من هذا الى ذاكَ .. ومن الفاو الى زاخو ..
لا فَرْقَ سوى بالدرجةِ فقط ، بين هذا الوجهِ و ذاك .. وبين هذه الرُقعةِ الجغرافيّة التي هُنا ، أو تلك الرقعة الجغرافيّة التي هناك.
لم لا ؟
فكلّنا طائفيّونَ ، وعنصريّونَ .. وأبناءُ عشائر .
نعم كلّنا .. والفرقُ في الدرجةِ فقط .
وعندما يكونُ الفرقُ في الدرجةِ فقط .. لن نأتي بجديد .
لا جديد لدينا .
حتّى الشمسُ لدينا باتتْ قديمة .. قديمةٌ جدّاً .. ولن نأتي تحتها بجديد .
فلا تولولون رجاءاً ..
ولا تُعارِضونَ .. وتحتّجونَ رجاءاً ..
و رجاءاً رجاءاً .. لا "تُصْلِحون" .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عماد عبد اللطيف سالم - في فرنسا .. و في العراق