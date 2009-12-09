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مدام لوبين ومحمد مرسي


مجدي جورج
الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 20:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اتابع باهتمام الانتخابات الرئاسية الفرنسية وقلبي ينفطر حزنا علي مصر ، فالمرشحة اليمينيه مارلين لوبين تقابل بمقاومة رهيبة من كافة اطراف المجتمع المدني هنا ، فالساسة كلهم ضدها بما فيها من هم في السلطة كالرئيس ورئيس وزرائه ووزير دفاعه ووزير خارجيته وغيرهم ، ومن هم في المعارضة يمين ويسار ووسط
فيون وملينشون وبايرو ، الفنانين والاعلاميين والكتاب ضدها ، الكنيسة ضدها حتي برغم زيارتها للكاتدرائية اليوم ، اليهود ضدها رغم وعودها بمحاربة الراديكالية الاسلامية ، العمال ضدها رغم وعودها السخيه لهم ،ورجال الاعمال ضدها رغم حرصها علي إرضائهم .
المجتمع كله ضدها وعندما تسال وتقول لهم ولكن كل هذا ضد الديمقراطية او تقول لهم دعوا الشعب يختار او دعوا الصناديق تقول كلمتها .
يردون عليك قائلين ان ما نقوم به هو قمة الديمقراطية فاننا نقف في وجه حزب قد يجلب لنا ولأولادنا الخراب والدمار مستقبلا ويستشهدون بتجربة هتلر في ألمانيا قائلين ان هتلر لم يصل للحكم علي ظهر دبابة ولم يفرضه مستعمر ما علي الألمان ولكنه اتي بالديمقراطية وبالصناديق وبصوت الشعب وكانت النتيجة خراب ألمانيا وخراب اوروبا معها .
اشاهد كل هذا وأتذكر ما حل بمصر بعد ثورة يناير يوم ان اختطف الاخوان الثورة وابتعدوا بها عن مسارها تماما ، وأتذكر بكل معاني الأسف يوم ان ترشح محمد مرسي ووقفت كل القوي التي تدعي انها مدنية ويسارية في صفه ، اتذكر مع الالم والحسرة اجتماع زعماء هذه القوي معه في فندق فيرمونت للتنسيق معه بدلا من التنسيق ضده والعمل لإسقاطه .
اري الاعلاميين والصحفيين هنا يقفون ضد لوبين بكل قوة وأتذكر بعضهم في مصر عندما أطلق البعض لحيته وارتدت بعضهن الحجاب واحتل الشاشات الضيوف ذوي اللحي والجلباب وذوات الحجاب والنقاب وقالوا عن ذلك كله حرية .
اري الكنيسة هنا تقف بقوة ضد لوبين رغم تمسحها بالدين وأتذكر خطب مرسي في الأزهر، وأمامته للمصلين في القصر الجمهوري وفِي غيره دون ان ينهره احدا ويقول له ان هذا خلط للسياسة بالدين .
اري المتظاهرين يحاصرون الكاتدرائيه التي زارتها لوبين اليوم وأتذكر محاصرة السلفيين للمحكمة الدستورية العليا لعدة ايام .
اري موقف هولاند وموقفه القوي ضد مدام لوبين وأتذكر بكل حسرة موقف طنطاوي واستسلامه وتسليمه البلاد للاخوان .
هنا لم يستسلموا لمقولة دع الشعب هو الذي يرفض التطرف ودع الصناديق تقول كلمتها لكن في بلادي قالوها وكانت النتيجة وبالا ودمار للبلاد .
هنا لم يستهينوا ببذرة بسيطة للتطرف رغم ان تطرف مدام لوبين لو صح ان نسمي ما تقوله وما تفعله تطرف فانه لا يقارن بتطرف الآخوان ولا عدوانيتهم ولا ارهابهم فهو كالفرق بين السماء والأرض ولكن الجميع رفض لوبين هنا والغالبية رحبت بتطرف الآخوان في بلادي .
اري كل هذا وأشفق علي بلدي وعلي اهلي لان بذرة التطرف انتشرت وأينعت ونضجت ثمارها وأفرزت قتلا وتدميرا .
اري كل هذا وقلبي حزين لأنني متاكد ان الآخوان رغم كل تطرفهم وإرهابهم وعدوانيتهم لو ترشحوا اليوم في اي انتخابات حرة لنالوا الاغلبية لاننا للاسف لم ننقي العقول من بذور التطرف لكي تقف في وجههم ولم نخلق مجتمع مدني قوي يعرف معني الحرية فاغلب قواه هي قوي هشه ارتدت ثوب الحضارة ولكن الروح جاهليه .
فمتي نصل الي ما وصل اليه الفرنسيين ؟
مجدي جورج
باحث اقتصاد دولي
Magdigeorge2005@hotmail.com





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مجدي جورج

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مجدي جورج - مدام لوبين ومحمد مرسي