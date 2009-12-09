

جاك عطالله

الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 17:58

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









بحث طبى موثق :هل كان محمد فحلا جنسيا ام ابتر عديم الباءة ؟؟



صدعنأ أخوتنا الذين امنوا بفحولة محمد التى تفوق ثلاثين واحيانا مائة حصان

ولطالما اثبت ان دين الذين امنوا قائم على الكذب الشديد الذى تعدى المبالغات الصبيانية بمراحل



من حقائق محمد التى رواها بنفسه ضعف القوة الجنسية او الباءة



والكذب والنصب والاحتيال هو باقى القصة انه اشتكى لصديقه او عفريته جبريل فاتاه بالكفيت وهو طعام سماوى جعل قوته تقفز من الصفر او تحت الصفر فى الحقيقة الى مائه حصان يعنى جبريل اهدى محمد فياجرا سماوية جعلته يمشى على عضوه بدلا من رجليه



ومن الحقائق ايضا انه كان ابتر بنص القران وكانت تعايره صبيان قريش بهذا ونزل بالقران سب ابالهب وامراته حمالة الحطب لانهما سبا محمد وعايراه بالبتر



ومن الحقائق ان ابن عمه ابالهب هتك عرض محمد والحديث معروف اما ابن عمى فهتك عرضى



ومن الحقائق ان محمد كان من اصحابه تسعه على الاقل من الشواذ البشر وواحد حمار

1- انة

2- انجشة

3- بنون

4- هيت

5- هدم

6- ماتع

7- مانع

8- صحابي اخر ( بدون اسم ) نفاه النبي (ص) الى النقيع . بالنون

9- زاهر

10-الحمار يعفور ودليل شذوذه ان صديقه محمد سأله هل تشتهى النساء يا يعفور ؟؟ فاجاب لا لا لا



والان الى التفنيد الطبى لكذبة وخرافة فحولة محمد التى يدور بها المسلمين اركان الكرة الارضية اثباتا لنبوة موهومة مزعومة لمحمد الكاذب والمدعى



كلام طبى موثوق -

محمد كان ابتر بنص القران ومن معايرة قريش له يعنى معدوم السلالة

وكان يعانى من عيب خلقى فى عضوه يسمى الهيبوسبادياس HYPOSPADIAS عيب وجود فتحة البول التى هى فتحة القذف ايضا من اسفل



وبالتالى كان يتبول جالسا بكل كتب السيرة



وكان ايضا عقيم لان من عيوب المصاب بالهيبوسبادياس انه لا يستطيع الانجاب لعدم قدرة عضوه الذكرى ايصال حيواناته المنوية ان وجدت الى منطقة التخصيب فى الرحم



حد ها يقولى انت بتخرف ماعنده اربع بنات وجاب ولد من عيشة اللى هو ابراهيم-



اوكى خديجة تزوجت محمد بعد ثلاثة ازواج ماتوا وكانت ارملة زوجها الاخير بسن 46 سنة



و راجعوا تواريخ ميلاد بناتها وسنهم تجدوها ولدتهم من ازواجها السابقين ومعهم هند ابنتها البكر و هالة ابنها البكر



اى ان الثلاثة الاوائل من البنات زينب ورقيّة وأمّ كلثوم هم بنات خديجة حسب اعمارهن



اما فاطمة فهى لقيطة ولايمكن ان تكون بنت خديجة لانها كانت فوق الستين وقتها



- اما ابراهيم فنذكر علاقة مابور ابن عم مارية بها وجاء معها من مصر مع اختها سيرين ليحميهما و محاولة محمد قتله بعد ان ابلغته عااشة ان ابراهيم ابن مابور وليس ابنه



وهذا يتسق مع حالة محمد الهيبوسباديوس التى لايمكن بها ان ينجب



لو كان محمد يمكنه الانجاب كان انجب من اى واحدة من 238 امراة عاشرهن او من عائشة او اى من زوجاته وجواريه وملكات يمينه

ولكنه عقيم عقيم عقيم



وحكايات ضعف الباءة تفضحه

والكفيت خرافة نفسية تعويضيه



وكذلك قصص عيشه عن فحولته الجنسية وقوة اربعين حمار مسائل تعويضية نفسيه لتغطيه ضعفه و انه ابتر



- ابشروا يا خير امة رسولكم ابتر بالدليل والبرهان وبناته استلفهم من رجال اخرين - وخللى بالكم محمد كان يقبل فاطمة بين ثدييها ولا يفعل ذلك احدا ببنته