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تصريح قيادي كردي يكشف عن حجم الإفلاس السياسي!!


بير رستم
الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 17:45
المحور: القضية الكردية
    



بير رستم (أحمد مصطفى)
إننا عندما نتابع تصريحات بعض القيادات الكردية وتخبطهم في تلك القراءات التي يقدمونها لمجمل الأحداث السياسية، ندرك حينها بأن الواقع المرير لشعبنا يتحملها -في جزء كبير منه- هؤلاء السادة حيث وخلال كل المرحلة الماضية كانت الخلافات والإنقسام الكردي، أحد أهم الأسباب الكارثية لفشل كل مشروع سياسي كردي يحاول أن يحقق بعض الطموح والآمال لشعبنا وللأسف فإن المرحلة لم تختلف ولم يستفد السياسي الكردي الاستفادة من خيبات الآباء والأجداد وبالتالي فإن الأحفاد ما زالوا يكررون تلك التجارب الخائبة.. ولكي لا نبقى في الكلام النظري، فإننا سوف نورد موقف قيادي كردي من المجلس الوطني الكردي بخصوص تجربة الإدارة الذاتية مؤخراً.

فها هو السيد "عبد الحكيم بشار" وفي رده على سؤال حول موقفهم "كائتلاف سوري من قصف الطيران التركي لشنكال في جنوبي كوردستان وقره جوخ في غربي كوردستان؟؟؟" والمنشور على صدر صفحات صحيفة كوردستاني يقول: "في قصف تركيا لمواقع البيشمركة،اعتبرُ ذلك خطأً تقنياً ، اما فيما يتعلق بقصف مواقع حزب العمال الكوردستاني وذراعه السوري ب ي د فان الائتلاف يرى أنّ من حق تركيا ابعاد اي خطر عن امنه الوطني"!!، لكن وبعد ذلك وإجابةً على السؤال التالي؛ "لماذا لاتفكرون بوفد كوردي موحد؟"، فإنه يجيب: "الوفد الكوردي الموحد مع من؟؟؟ اذا كان مع ال ب ي د فهذا بالنسبة لي مرفوض لانني لا اعتبر ال ب ي د تنظيماً كوردياً"!!

بكل تأكيد لولا الموقع الذي يحتله كممثل عن طرف كردي -المجلس الوطني- لم كان استحق حتى الوقوف عند كلامه الذي يحمل تناقضاً صارخاً وذلك قبل أن توصفه بأي توصيف آخر أو أن نكون معه ولا نكون حيث يقول في إجابته الأولى؛ بأن "الائتلاف يرى أن من حق تركيا ابعاد أي خطر عن أمنه الوطني"، طبعاً هنا رأي الإئتلاف يتبناه هو شخصياً وكذلك المجلس وإلا كان سجل إعتراضاً عليه، لا أن يذكره كحجة ومبرر لتركيا، وبالتالي ولكون الإدارة الذاتية تشكل خطر على (الأمن الوطني التركي) -وبالمناسبة هو محق في ذلك- فإن تركيا تعاديها وتحاول وأد التجربة الجديدة.

لكن ما يحاوله السيد حكيم هو إخفاء سبب خوف تركيا من تجربة الإدارة الذاتية ولم هي تشكل خطراً عليها .. بكل تأكيد أن هذا الخطر يأتي من كون المشروع يخدم الكرد والقضية الكردية وحيث حساسية النظام التركي منه وليس لأن المشروع ديمقراطي ويهدد ديكتاتورية أردوغان وإلا كان الإئتلاف والمجلس ضد "المشروع الديمقراطي" لهذه الإدارة الذاتية وبذلك يحكمون على أنفسهم بأنهم أعداء الديمقراطية.. وهكذا فإن السيد حكيم يقر في جوابه الأول بكردية المشروع السياسي في روج آفا وإن كان مواربةً، لكن أن يأتي ويقول: "إنني لا أعتبر ال ب ي د تنظيماً كوردياً"، فأعتقد إنه ينافق في إجابته محاولاً إرضاء (الأسياد) في أنقرة.. للأسف الحقد والإرتزاق أعمى الكثيرين بحيث باتوا مستعدين للكذب في وضح النهار!!





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بير رستم

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الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - بير رستم - تصريح قيادي كردي يكشف عن حجم الإفلاس السياسي!!