التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,275
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - عبد المجيد السخيري - النظام المغربي يسخر البلطجية وأعوان السلطة لنسف الحراك الشعبي بالريف
|
|
النظام المغربي يسخر البلطجية وأعوان السلطة لنسف الحراك الشعبي بالريف
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
كاهن المملكة
- لجنة الحراك الشعبي بآيت يطفت/بلاغ إلى الرأي العام الشعبي
- يسار الملك
- والآن ماذا سنفعل بدون كرة القدم؟
- دورات تكوينية في التواصل السايسي والترافع وميزانية النوع
- راهنية ماركس*
- ماركس اليوم*
- عدد خاص لمجلة نوافذ حول: راهنية كارل ماركس
- بلاغ وبيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع العرائش/شمال ...
- بلاغ وبيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع العرائش/شمال ...
- -الحق في الحياة-:تقرير حول أشغال مائدة مستديرة
- صحوة الصين بين الماركسية وعالم الرأسمال
- موقع دائرة بني بوفراح في مشروع الحسيمة منارة المتوسط- تقرير ...
- الحب في زمن التسليع*
- بوجميع: إيقونة غيوانية من زمن الرصاص
- تمثيلية النساء بالهيئات والمؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية: ...
- نموذج للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي الحقوقي(الجزء ا ...
- تأسيس وهيكلة نوادي حقوق الانسان والتربية على المواطنة: الجزء ...
- تأسيس وتنشيط النوادي التربوية لحقوق الانسان والتربية على الم ...
- السلوك الانتخابي والحملة الانتخابية في ضوء المرجعية الدستوري ...
المزيد.....
- مزارعو التفاح يرفضون إذلالهم: الدعم يتقزّم والطوابير طويلة
- الجامعة اللبنانية تحتفل بعيدها... بلا طلابها
- تفاصيل محاولة اغتيال الزعيم الكوري الشمالي
- بقعة كونية باردة تحيّر علماء الفضاء
- الامبريالية الأمريكية تواصل مخططاتها لإخضاع فنزويلا
- القائد البرغوثي يدعو لإطلاق حركة عصيان وطني ومدني واسعة وشام ...
- السلام الأخضر -غرين بيس- تقف ضد اليمين المتطرف في فرنسا
- غريب من حفل عشاء منظمة المتن الأعلى: نحن أكثر تصميماً على مو ...
- السلام الأخضر -غرين بيس- تقف ضد اليمين المتطرف في فرنسا
- لكل ديمقراطية شكلها ومضمونها الطبقيين/ حالة فنزويلا
المزيد.....
- حوار مع نزار بوجلال الناطق الرسمي باسم النقابيون الراديكاليو ... / النقابيون الراديكاليون
- حول مقولة الثورة / النقابيون الراديكاليون
- كتاب الربيع العربي بين نقد الفكرة ونقد المفردة / محمد علي مقلد
- الربيع العربي المزعوم / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- أزمة السلطة للأناركي النقابي الروسي الكسندر شابيرو - 1917 / مازن كم الماز
- تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحما ... / بشير صقر
- ثورات الشرق الاوسط - الاسباب والنتائج والدروس / رياض السندي
- بعض ما تطرق إليه كتاب الفقراء الجدد للباحث الاقتصادي حسن الر ... / حسن عطا الرضيع
- ثورة 14 تموز بين أنصارها وخصومها / جاسم الحلوائي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - عبد المجيد السخيري - النظام المغربي يسخر البلطجية وأعوان السلطة لنسف الحراك الشعبي بالريف