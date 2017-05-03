

الهوس الثقافي يكرر ذاته!!

نبيل عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5511 - 2017 / 5 / 4 - 03:07

المحور: الادب والفن







الهوس الثقافي يكرر ذاته!!



*هل من ضرورة لنثبت أن مساحة الحرية والتعددية الثقافية والفكرية وحرية النشر هي القاعدة

التي جعلت ثقافة المهجر منارة ثقافية راسخة نحلم أن تنعكس بكل ثرائها في واقعنا الثقافي؟*





نبيل عودة



يدعي بعض المثقفين والمتثاقفين التفوق في كل ما يطرحونه، والويل لمن يعترض على رؤيتهم أو يطرح ما يعارض تفكيرهم. الموضوع يرتبط برغبة تصل لدرجة الهوس لفرض السيطرة على الآخرين وعلى مجمل الحياة الثقافية، من رؤيتهم النرجسية الواهمة لمكانتهم المميزة في مجتمعاتهم. يظنون أنهم هم أصحاب الرأي الذي رأي غيره، هم المشكلون للرأي الاجتماعي العام.. هم الناطقون باسم مجموعاتهم السكانية والمعبرون بشكل عام عن تطلعات مجتمعاتهم المستقبلية بكل امتداداتها الإنسانية..طبعا هناك من نمى أوهامهم وعمقها، وخاصة تنظيمات سياسية رأت بذلك مكسبا يعزز مكانتها في المنافسة على الأصوات الانتخابية. ربما في مرحلة ما يمكن تبرير هذا التصرف، لكن مع انتشار الثقافة والوعي وانتشار التعليم وإمكانيات النشر أضحى هذا النهج نهجا سلبيا مثيرا للسخرية، بتمسك البعض بأوهام التميز، وهم بكل تفكيرهم وإبداعهم ما دون المتوسط. هذه الظاهرة تجاهلت العديد من المبدعين، الأمر الذي يوجب إعادة تقييم مسيرتنا الثقافية بالتجرد من ربطها بالتنظيمات السياسية والترويج الإعلامي الذي مارسته.

المثقفون، حسب ما كان سائدا في تفاصيل كثيرة من توجهاتهم أنهم لا يختلفون بمكانتهم عن القائد السياسي. فهم أصحاب المعرفة الأبرز والإبداع الأرقى.. ويجب تقييم كل "خربشاتهم" بصفتها أفضل ما يمكن ان ينتجه المرء من ثقافة أو مواقف فكرية، وكل مثقف لا ينتمي لتيارهم، أو ينتقده، توجب مقاطعته وتجاهله، هذا، مع الأسف ساد ثقافتنا في مرحلة تاريخية مبكرة من تطور ثقافتنا وآثاره السلبية تشكل اليوم حالة شاذة يجب شطبها من واقعنا الثقافي.

لا اكتب ذلك كتقييم، إنما كمثقف عاش تلك المرحلة وكان ناشطا بإطار سياسي لعب دورا مركزيا بفرض رؤيته والترويج لمثقفيه والسيطرة على وسائل النشر والإبراز لأسماء دون غيرها، ليس على قاعدة ثقافية تنويرية، بل حسب مصالح تخدم في النهاية فكر وتنظيم سياسي، مع كل تقييمنا لدوره الايجابي في مرحلة تاريخية ما، إلا انه مع الوقت أضحى عاملا سلبيا مسيئا للواقع الثقافي وتطوره، طبعا التاريخ لا يتوقف عند رغبات البعض لذا بات من الضرورة إعادة تقييم واقعنا الثقافي بعقلانية.

بالطبع هناك أنواع من المثقفين غير دارجة للأسف الشديد بشكل بارز في ثقافتنا العربية. ربما نتيجة الواقع العربي وعلاقة المثقف مع سلطة تعدُّ عليه حتى أنفاسه. هناك مثقف مختلف نوعياً، وجوده نادر في مجتمعاتنا، يحدثنا عنه الفيلسوف الايطالي انطونيو غرامشي، انه "المثقف العضوي"، أي المرتبط، أو المنغمس بقضايا الجماهير التي كرس نفسه لخدمتها، للأسف فهمنا لهذا الطرح كان فهما حزبيا ضيقا. هذا مثقف على استعداد لدخول السجون، النفي والمعتقلات ولن يتراجع عن إخلاصه لقضية الجماهير التي كرس حياته بقناعة صلبة من أجل خدمتها. ما عدا فئة المثقفين التنويريين، الذين يحملون دمائهم على أكفهم لا نجد داخل ثقافتنا العربية التي عانت وما تزال تعاني نسبيا من حصار ثقافي، هنا وفي العالم العربي، إلا قلة من أمثالهم... واضح ان الكثير من المثقفين يضطرهم الزمن العربي الأسود للهجرة الى الدول الغربية، حيث يمارسون نشاطهم الثقافي والفكري والنقدي بحرية لا تتوفر لهم في أوطانهم.

من هنا رؤيتي أيضا للكثير من الحوار الذي نشهده في منتدياتنا العربية ومختلف مواقع الانترنت، بين أصحاب القلم، معظمه يعاني من النرجسية الشخصية، من رفض للآخر.. قليلون من المثقفين متّزنون ومنفتحون على الرأي الأخر.. ونقاشهم يتعلق بصميم الطرح وليس بشخصية صاحب الطرح.

للأسف ما يتعاظم هو الحوار المهترئ. حوار الطرشان، حوار الذمّ والشتم واللسان السيّئ ، أو الفكر المنغلق. وقد يصح ان نقول ان هذا مقياس لتخلخل موازيننا الاجتماعية وليس الثقافية فقط.

على المستوى الذاتي وصلتُ لقناعة بعد تجربة، ان أتجاهل وأرفض الخروج إلى "عليهم".. مع أنني حتى في ردودي الجارحة والمؤلمة، أحافظ على مستوى ثقافي... البعض (المنغلق) يخرج تعابير وجمل مقالاتي من سياقها.. مثلا تحت ستار خدش الحياء، وتحت ادعاء الوطنية.. أما أن يرتكبوا الموبقات كلها، بما فيه "الزنى الثقافي"، وان يضطهدوا المرأة ويذلوها، وان يتاجروا بالوطن، وان يتمتعوا بأحضان أصحاب الأموال والشأن، وان يغيبوا عن أي فعل ثقافي أو تنويري أو نضالي.. وتحولهم الى صوت سلطوي ومرتشين وفسادين... فهذا ورع واستقامة في حسابات البعض.

قيم تنقلب حسب السوق. ثقافة العرض والطلب دمرت ثقافة التنوير، بل دمرت مرحلة التنوير كلها في الثقافة العربية... كل سلطة لها مخصصاتها المكشوفة والسرية لشراء المثقفين وأقلامهم. ووصلنا إلى ظواهر أخطر، حين صارت تنظيمات سياسية عرفت بتاريخها النضالي وتضحياتها البطولية، واستشهاد قادة وأعضاء من تنظيمها، ولم يتراجعوا أمام أبشع أنواع القمع.. أضحت اليوم تباع وتشترى وتحرف تنظيراتها لتلائمها مع انهيارها الفكري والتنظيمي والعقائدي.

الاعتقاد السائد والصحيح نسبيا أن المثقف يبحث عن الحرية. ودائما تحركه الرغبة في نيل مساحة أكبر من الحرية والتعبير عن الذات وطرح الأفكار والآراء المختلفة. فلماذا تنعكس صورة المثقف في ثقافتنا العربية بسلبية، وباضمحلال متواصل لمكانته الاجتماعية؟

لماذا يتلاشى دور المثقف العربي حين يتعزز دور المثقف في الغرب؟

لا أطرح ما أطرحه لأقدم أجوبة قاطعة، إنما أطرح مادة للتفكير والنقاش.

ان وضع الحريات للمثقف العربي في تراجع منذ عهد الطهطاوي في منتصف القرن التاسع عشر... وما أحدثته الثورات العربية القومية، لا أجد له انعكاساً اليوم على الساحة الثقافية. بل أجد اختلالاً بالموازين القديمة وتراجعاً شاملاً على المستوى التنويري. من المؤكد أن إلغاء الحريات السياسية في الدول العربية قد أضر بالحالة الثقافية.. وخلق مثقفين سلطويين تركوا آثارهم السلبية على مسيرة الثقافة والتنوير العربي.. فهل بالصدفة أن الثقافة العربية في المهجر أضحت في طليعة الثقافة العربية؟ وهل من ضرورة لنثبت أن مساحة الحرية والتعددية الثقافية والفكرية وحرية النشر هي القاعدة التي جعلت ثقافة المهجر منارة ثقافية راسخة نحلم أن تنعكس بكل ثرائها في واقعنا الثقافي؟

الموضوع كما قلت مطروح للحوار. ما قدمته هي وجهة نظر أولية.. خاضعة للتطوير والتعديل والإضافة.

ولكن هل يمكن بسبب ما ذكرته أن نبرر، ونتسامح.. مع مستوى الحوار المهترئ في ثقافتنا؟

ألا يتحمل المثقفون، مسؤولية التهاوي المخلّ بالمنطق السليم لمستوى حوارهم؟؟

هل من تبرير لأي مثقف كان، أن يلجأ لحوار مهترئ وتشهيري ومليء باللسان السيئ، لمجرد ان الآخر له رؤية مختلفة ونهجاً مختلفاً وعقيدة مختلفة وانتماءً مختلفاً؟

للأسف أقول ان هذه الحالة تسود ثقافتنا اليوم. تسود حواراتنا على الشبكة العنكبوتية والصحافة بمجملها. . أنا لست خارج هذا الواقع. . حتى لا يقال برأ نفسه من دم الصديق.

الويل لك اذا كنت ابنا لطائفة ليست من طائفتي.

الويل لك اذا كنت تتبع اتجاهاً دينياً مختلفاً عن اتجاهي.

الويل لك اذا كنت ابناً لأقلية دينية في مجتمعي.

الويل لك اذا كنت ابناً لأقلية قومية في دولتي.

الويل لك اذا كنت تحمل رأياً لا يتفق مع رأيي.

الويل لك اذا تجرأت وطرحت موقفاً مختلفاً عن موقفي.

الويل لك اذا لم تعترف أني دائماً الأشطر والأذكى.

الويل لك اذا لم تمدح أفكاري ومواقفي وإبداعاتي كلها.

الويل لك اذا كنت عضواً في منظمة سياسية منافسة لمنظمتي.

يمكن أن نعدد عشرات الويلات، مثلاً ان تناقشني علنا على صفحات الانترنت، ان تعارض ما أجمع التابعون والمهرجون انه قمة العبقرية والصواب.

لست في باب التعرّض الى أسماء. لا تهمني الأسماء، إنما الظاهرة المرضية.

احد المنتديات الذي يتلفع باسم الحضارة... تحت صيغة اسم الحضارة يرتكب ما لا علاقة له حتى بالتخلف، أي هو ما دون التخلف.

كانت تصلني منه ايميلات شخصية من عضو في إدارته بلقب دكتور "مترجم اللغة العثمانية / باحث ومفكر" باسم منذر أبو هواش، هي مجرد سباب رخيص وتحريض ديني، لا يصدر إلا عن مختل عقلياً.. وحتى يصيروا موقعاً حضارياً، مع العقليات التي تدير "المنتدى الحضاري" إياه، قد يستغرقهم الأمر خمسة قرون.

سئلت وأجبت أني ابن لعائلة مسيحية، لكني علماني. فطالت الشتائم المسيحيين العرب والصليبيين وأبناء القردة والخنازير والنجسين والكفار وما شابه من هذا اللغو "الحضاري". فماذا تبقى من حضارة المنتدى؟

فطن صاحبنا أني فلسطيني.. فإذا بايميلات جديدة تتوارد تنكر فلسطينيتي. ويبدو ان نفس الشتائم توزع على الشبكة الألكترونية؟ اذ وصلني من مثقف عربي يعيش في أوروبا رسالة امتعاض من الشتائم، وفيما إذا كنت متنبها لها؟

أعترف: اضطررت لرد أكثر صعوبة من الشتائم منها:(http://www.aafaq.org/masahas.aspx?id_mas=2123).. ردي كان في إطار ساخر يأكل بطن الشاتم ويزيده هيجاناً كثور في ساحة صراع الثيران، عداؤهم لي لا يحرك حتى شعرة في جسدي. بل يزيد فضحهم ويعجل سقوطهم.

بالطبع لست الوحيد الذي يتعرض لشتائم من نفس المنتدى الحضاري، ولكن موضوعي يختلف عن المشتومين الآخرين، ونلتقي في كوننا هدفا لنفس العقلية الوسخة. وللمنتدى شاعر يقرض تفاهات . كيف لا واسمه هلال الفارغ (النقطة فوق العين هي إضافة مني).. ونحن نقول له انه حقاً متألق وفارغ ويتصرف مثل المومس مع سيده الأمير صاحب ثقافة الزبالة والمزابل!!

اشترك في عدد من المنتديات. أطرح أرائي ومواقفي بدون ان أحاول تجميلها. لا أطرح مواقف لكسب شعبية وتصفيق. أطرح ما أنا على قناعة من صحته. ولست متعصباً لرأيي وأومن ان الحوار هو مفتاح لتطوير الفكر والوعي.

المؤسف ما أواجهه أحيانا من بعض المتحاورين، رغم النفخة الثقافية التي يتمخترون بها. حواري لا يعنيهم. شخصي هو الذي يتعرض منهم للهجوم واللسان السيئ. أتجاهل.. ليس ضعفاً، ولكن ما يشغلني أهم من الحساسيات الشخصية لأفراد ينزلون بمستواهم الثقافي لمستوى التثاقف. أولئك يرتكبون انتحاراً ذاتياً، ليس لأن التهجّم غير الثقافي ضد نبيل عودة يربكه، بل لأن العقلية التي تقف وراء هذا الأسلوب مرفوضة من معظم المثقفين والقراء كما يتبين. وأكاد أجزم ان كون الشخص "مثقفاً" لا تعني انه يفهم المقروء، أو يدرك إلى أين تهب الريح في النص. وهذا ظاهر في استغلال كتابات لي لإثبات ما لم أقله ولم يدخل ضمن تفكيري عند كتابة نصي. وأجزم ان الموضوع مجرد علة اسمها كراهية مشرشة بالشخص.. وتفسيري الوحيد لها انها كراهية دورية، جاء الآن دوري، والبديل ان يكره الشخص ذاته اذا لم يجد من يكرهه.

ان تعبير "عربي فلسطيني مواطن في إسرائيل" يثيرهم ويغضبهم. هذه حقيقة لم أخترها ولست من التفاهة لأخبئ رأسي مثل النعامة. مواطنتنا في إسرائيل لم تكن هبة من الدولة الصهيونية. بل قتال ونضال بطولي وسجون وقذف وراء الحدود والإصرار على العودة، والاستلقاء لعشرات المناضلين البواسل من قياداتنا التاريخية أمام عجلات سيارات الترحيل، ونشاط قضائي لوقف التشريد المبرمج وفرض إصدار الهويات الزرقاء لأبناء شعبنا ليبقوا في وطنهم. هل صار هذا الثبات عاراً علينا؟ هل صرنا بسبب صمودنا في وجه أسفل الأمواج العنصرية والقمعية "صهاينة متعاونين"؟

ضمن الذين عادوا بهذه الطريقة، وأنقذ بقاؤهم في وطنهم، شاعر فلسطين الكبير الراحل محمود درويش وأبناء عائلته. فما قول وطنيّي أوراق الفجل..؟

لن أستعمل اصطلاح عرب 48 أو عرب الداخل أو غيره من الاصطلاحات التافهة وغير الصحيحة. لماذا لسنا عرب 2000 مثلاً أو عرب انتفاضة الأقصى؟

تعريف وضعنا لا يعني أي تماثل مع السلطة الغاشمة. بل هو فرك للفلفل في أعين الترانسفيريين. المواطنة قضية قانونية نخطئ من التقليل بأهمية الإصرار عليها وتأكيدها في أدبياتنا.

نحن هنا في أرض وطننا ونحن هناك (المناطق المحتلة بعد عام 1967) في أرض دولتنا أيضا. لن نغادر وطننا الى دولتنا. . ليس هذا الحل الذي ينظر اليه شعبنا الفلسطيني. بل وجودنا في كل فلسطين.. ومها كان الحل النهائي مع اسرائيل. نحن هنا باقون، نحمل هوية الدولة التي نعيش فيها، ونحمي شخصيتنا الوطنية والثقافية.

هل من الصعب فهم كلماتي؟؟

أجل هذا واقعنا اليوم.

من هنا انا أطرح مواقف صعبة و"غير حماسية " ولا أنتظر التصفيق.

أناشد أصحاب الرأي المهترئ. . لا تستهتروا بقدرات غيركم في استعمال أساليبكم أو ما هو أكثر إيلاما منها. جميعنا أصحاب كرامة. احترموا صفة الثقافة التي تنضوون تحت لوائها. وأكثر ما أخافه ان المثقف العربي، نتيجة ما يحيط به من احباطات، هو في طريقه للانقراض. وعلائم ذلك قوية في الحوار المهترئ الذي يملأ مواقعنا. .





nabiloudeh@gmail. com









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