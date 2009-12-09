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عني وعن أمريكا وعن سوق حمادة


جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 5510 - 2017 / 5 / 3 - 00:11
المحور: الادب والفن
    


عني وعن أمريكا وعن سوق حمادة
جعفر المظفر
في منتصف السبعينات عدت من أمريكا بعد أن أكملت تعليمي العالي في طب الأسنان في جامعة ولاية نيويورك في مدينة بفلو ومنحت مع بعض الأخوة من أصحاب الكفاءات شقة للسكن في عمارة في شارع حيفا بجوار عمارتين ملاصقتين خصصتا وقتها مقرا لوزارة التعليم العالي.
عمارات شارع حيفا لم تكن قد بنيت بعد وكان سكان منطقة حمادة قد توارثوا بيوتهم العتيقة أبا عن جد, وأتذكر جيدا الكثير من تلك العوائل الطيبة التي سرعان ما إرتبطنا معها بعلاقات سبعينية رائعة. ومثل بقية الأحياء البغدادية العتيقة كان الناس يعيشون وكأنهم عائلة واحدة, درابين المنطقة الضيقة ومجاري المياه في منتصفها والمقاهي المجاورة كانت تمنح الحي نكهة بغدادية أصيلة تتخللها أغاني يوسف عمر وطرقات الدومينو وهي ترتفع بمصاحبة صيحات الفوز المعطر بنكهة شاي الهيل.
حينما شرعت الدولة ببناء عمارات شارع حيفا واجه المشرفون على البناء صعوبة حقيقية لإقناع أهل المنطقة, وخاصة شيوخها, بالتخلي عن دورهم العتيقة بدرابينها الضيقة ومجاري مياهها الشراينية ومقاهيها المعطرة برائحة الهيل والمتمايلة على آهات يوسف عمر وأنغام صاجات الدومينو, وما كان إغرائهم بالحصول على شقق حديثة كافيا لإقناعهم بترك دورهم القديمة.
ويوم لم يجدوا مفرا سوى ان يخضعوا لرغبة الدولة ظلت رؤوس شيوخهم تطل في كل لحظة من شرفات شققهم الحديثة إلى حيث مكان الحي الذي كانوا قد ولدوا وتزوجوا وتوالدوا فيه, ويوم كنت أطالع وجوهم كنت أقرا في قسماتها معنى أن يخسر الإنسان تاريخه حتى ولو منح دارا في الجنة.
في فرجينيا بالقرب من واشنطن العاصمة حيث أعيش اليوم, وحولي الماء والخضراء والوجه الحسن, أنا هو ذلك الشيخ الذي فقد تاريخه في سوق حمادة.





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جعفر المظفر

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