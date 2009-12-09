

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5509 - 2017 / 5 / 2 - 02:28

المحور: الادب والفن











أحبذُ أن اكتبَ لكِ قصيدةَ هجاء

كي إشَوِهَ تسريحةَ شعركِ

وأفركَ ألوانَ المكياج

ليكونَ قوسَ قزح على خديكِ

وأشقُ قميصَكِ قليلاً من أعلى النهدين

وأفيضَ نهر صدركِ بقارورةِ عطرِكِ الملتهب

سأفتحُ أكثرَ الأزرار من تنورتكِ الضيقَة

سأخلعُ الأكمامَ من ثوبكِ

سأرفعُ اسمي من قلادتِكِ الذهبية

سأنزعُ أحدَ أقراط أذنيكِ

سأكسرُ كعبَ حذائكِ الذي تسيرين به من دون جوارب

كل هذا أفعلُهُ

كي يكون الهجاء

لكن المارة يلتفتون لك

لأنك رغم ذلك..

كنت اكثر جمالاً..



25-4-2017