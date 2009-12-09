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|الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - مشعل يسار - حول المشاركة في أعمال الاحتجاج التي ينظمها الليبراليون
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حول المشاركة في أعمال الاحتجاج التي ينظمها الليبراليون
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|الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - مشعل يسار - حول المشاركة في أعمال الاحتجاج التي ينظمها الليبراليون