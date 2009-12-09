

جمشيد ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5508 - 2017 / 5 / 1 - 14:43

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









لا تنكر فضل الكذب

لنعيد للكذب كرامته و اعتباره - هذا المقال هو استمرار للمقال السابق (كرامة الكذب و التزوير) في محاولة لتلخيص الجوانب الايجابية للكذب دون انكار الجوانب السلبية منه. الكذب دليل الحياة لان هناك حركة و تفكير و انتباه و حرص و مقاومة و حماية. في الكذب لعبة و فن و ذكاء و فطنة. لا تتوقف الحياة في الكذب لان هناك حادثة تحدث و هذا يجعل الكذب مرادفا للحركة و الحياة بعكس الصدق الذي لا يتحرك من سباته ليكون مرادفا للموت. لم يكن هناك (ابو بكر الصديق) لان (ابو بكر) كان الكذاب الثاني و اول امراء الكذابين في سلسلة الكذابين المسلمين التي تستمر الى اليوم و لقب الصديق ليس الا محاولة بسيطة للتستر على الكذب و الخداع بسبب سهولة غسل دماغ الانسان.



يعتمد الحرب و الجاسوسية على الكذب لحماية النفس و مقاومة الاعداء و هذا يدفع التطور العلمي خطوة الى الامام. الحرب مخترعة التقنيات القديمة و الحديثة خاصة الانترنيت الذي اخترع اصلا كفكرة لا مركزية لاجل استمرار الاتصالات حتى اذا تم تدمير بعض الخطوط من قبل العدو و هذا يعنى ان فضل الحرب اكبر من فضل السلم على حياتنا اليومية اليوم في عصر الانترنيت و اننا كلنا نتمتع بثمار هذا المحيط العدائي الذي نعيش فيه. تجد مقالات كثيرة على صفحات الحوار المتمدن تبين كيف ان الانسان لا يتوقف عن الشكوى في مجتمعات تتفشى فيها الكذب و التزوير و الخداع و التضليل و لكن هذا ليس بجديد في محيطنا البشري الكذاب.



تبدع حكومات الدول العظمى بصورة خاصة في فن الكذب لاجل الخداع و التضليل و بالتالي احراز فائدة و مصلحة و تقدم خطوة على العدو خاصة و ان الانسان سريع الايمان بصحة الاخبار. لربما هناك مدارس (امريكية) خاصة لتدريس فن الكذب ضمن حقول الحرب و الجاسوسية و التجارة لانها انتبهت الى اهمية الكذب في الحياة. يتقدم العلم اما بسبب حاجة او فضولية الانسان في معرفة اكثر و اذا كانت الحاجة هي الحماية و الدفاع لا تتردد الحكومات في استعمال الكذب و حث المؤسسات العلمية على اجراء الابحاث العلمية لتطوير تقنيات حربية عالية الذكاء.



هناك تاريخ حافل في الخداع الاقتصادي ايضا و بدأت الشركات منذ مدة طويلة ببيع الامال بدل السلع فمثلا تكذب شركة عند ترويج مسحوقها بانه يعيد لك الشباب و تبيع لك امل العودة الى الوراء بدل السلعة و الانسان يشتري رغم انه يعلم بعدم صحة هذه الوعود و شركة سجائر مالبورو حولت سيجارتها النسائية الى سيجارة رجالية لزيادة المبيعات دون تغير التبغ. تبين كذبة نيسان بان الربيع هو فصل النمو و الحركة و النهوض من نوم و برد الشتاء و السؤال هو اين هي الكتب التي تتناول هذا الجانب المبدع و المدمر في حياة الانسان؟

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