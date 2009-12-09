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|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - غازي الصوراني - في مناسبة يوم العمال ...القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالأرقام ... لعلها صرخة ونداء لصحوة فصائل وأحزاب اليسار
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في مناسبة يوم العمال ...القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالأرقام ... لعلها صرخة ونداء لصحوة فصائل وأحزاب اليسار
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|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - غازي الصوراني - في مناسبة يوم العمال ...القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالأرقام ... لعلها صرخة ونداء لصحوة فصائل وأحزاب اليسار