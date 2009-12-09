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|الصفحة الرئيسية - ملف 1 ايار- ماي عيد العمال العالمي 2017- الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - صبحي مبارك مال الله - الدروس و العبر من نضال الطبقة العاملة ضد الإستغلال والإضطهاد لمناسبة يوم العمال العالمي
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الدروس و العبر من نضال الطبقة العاملة ضد الإستغلال والإضطهاد لمناسبة يوم العمال العالمي
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|الصفحة الرئيسية - ملف 1 ايار- ماي عيد العمال العالمي 2017- الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - صبحي مبارك مال الله - الدروس و العبر من نضال الطبقة العاملة ضد الإستغلال والإضطهاد لمناسبة يوم العمال العالمي