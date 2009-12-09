أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - منشودة جاد الله - يوم المرأة المصرية


اخر الافلام











المزيد.....

يوم المرأة المصرية


منشودة جاد الله
الحوار المتمدن-العدد: 5508 - 2017 / 5 / 1 - 10:54
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    



مارس أول المخاض *

 
يحتفل العالم يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977،و يمتلئ العالم بالاحتفالات  تخليداّ لهذا اليوم الذي يعرض نضالات المرأة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر أول حادث مارسي وهو اضراب العاملات الإمريكيات إعتراضاً على سوء معاملتهن وتلاه أكثر من حدث يعبر عن أن مارس شهراً للمرأة لكن ، ثم يأتي بعدها بعشرة أيام يوم المرأة المصرية ، والذي ظن البعض أنه تقليد أعمى لفكرة غربية ومحاولة تمييز لمصر عن الخارج ، لكن ما لا يعلمه إلا الباحث(ة) الحقيقي عن نضال المصريات يجدهن أسبق فكراً في اختيار يوماً يجسد نضالهن ،فيوم المرأة المصرية ذلك اليوم الذي أقره أتحاد نساء مصر للمرأة قبل أن تفكر فيه الأمم المتحدة بنصف قرن كامل بل قبل نشأة هذه الهيئة من الأساس ، وتعود حكاية اليوم, إلى أول مسيرة نظمتها نساء مصر في التاريخ والتي كان قوامها 800 إمرأة تطالبن بعودة سعد زغلول ورفاقه من منفاه بمالطة  وواجهتها أيدى الاحتلال الآثمة بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد ستة نساء هن " نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح." ،.  وبعد أن أنتصرت ثورة 1919 و حققت الجزء الأكبر من مطالبها سافر المناضلة هدى شعراوي و رفيقة دربها سيزا نبراوي أول مؤتمر دولي للمرأة في روما عام 1923 لتعودا بفكرة اتحاد نساء مصر ودعتا لتأسيسه في ذكرى استشهاد رفيقات دربهن وبمجرد تأسيس الإتحاد أعلنوا ذلك اليوم يوماً للمرأة المصرية ، و أصبح ذلك اليوم يوم إنتزاع الحقوق فما ناضل من أجله إتحاد نساء مصر أصبح حقيقة  فبعدها بخمسة أعوام  حصلت المرأة على حق دخول الجامعة و التعلم فيها  وفي نفس اليوم عام 1956 وبعد أن إشتد عود الجمهورية أقر الرئيس جمال عبد الناصر حق المرأة في حق الترشح والتصويت ، لم يكن ذلك النضال منفصلاً أبداً عن النضال الأممي و العربي من أجل نيل الحقوق فنساء العالم جميعاً ناضلن وتواصلن مع بعضهن البعض لنيل الحقوق المشروعة ، و لكن تضاءل دور المصريات نظراً لاستدعاء أفكار مستوردة من المجتمعات الرجعية بدعوى اتصالها بالدين الذي هو منها بريئ ، والتي ترى في المرأة تابعة  للرجل  ما ينتقص من حقها ويصادر على حريتها، و يخلق حالة من الايمان بأن دور المرأة ينحصر في جدران المنزل و تربية الأبناء فحسب ، غاضاً الطرف عن نجاحات المرأة و أدوارها الريادية في العلم والعمل والثورة ولا ادل على ذلك إلا أن يرى المجتمع ويستأثر بحتشبسوت أولى ملكات العالم ثم يتابع تاريخه الذي ما عرف ثورة أو إنفتاح في الأفق السياسي إلا وكانت المرأة عنصراً أساسياً فيه ، وسنقوم في الأعداد القادمة بتتبع نضال المرأة المصرية   من خلال نماذج مشرفة من المصريات اللاتي ضربت بهن الأمثال في الريادة والقيادة في كافة المجالات.
*  مارس أول المخاض مصطلح مستعار من مقدمة حوار مع حكيمة الشاوي بمجلة الحوار المتمدن





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



وكالة أنباء المرأة
- توزيع 10 آلاف عصا خشبية على نساء حديثات الزواج والسبب غريب! ...
- عالمة نفس روسية تفسر نظرية زواج -ماكرون- من امرأة تكبره بربع ...
- اعتقال امرأة في لندن بشبهة الإرهاب
- المستشفى التي تعالج أضخم امرأة في العالم تستدعي الشرطة لشقيق ...
- مسؤول سعودي بارز لـ«شبيجل»: ميركل قدوة للنساء السعوديات
- جاستين ترودو مناضلًا من أجل المساواة الجندرية
- مغربية حلمت بالسفر إلى لندن فوجدت نفسها في -دولة الخلافة’
- امرأة تقاطع السيسي مطالبة بزيادة المعاشات
- وعد تؤيد اصدار قانون الأسرة الموحد وفق المذهبين القانون الم ...
- شهادات تكشف معاناة المعتقلات بسجن صنعاء

المزيد.....
كتب ودراسات
- المرأة والفلسفة / ذياب فهد الطائي
- النسوية الإسلامية: حركة نسوية جديدة أم استراتيجيا نسائية لني ... / آمال قرامي
- حروب الإجهاض / جوديث أور
- تحدي النسوية في سوريا: بين العزلة والانسانوية / خلود سابا
- تحرير المرأة لن يكون إلا في الإشتراكية / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- الجنس والجندر في الجنس الآخر لسيمون دي بوفوار / لجين اليماني
- الماركسية والمدارس النسوية / تاج السر عثمان
- المرأة والسُلطة: قوانين تساعد النساء وقوانين تضرهن / أميرة المصري
- قد تنتهي الحرب على النساء إذا حررنا الرجال جنسيًا / مارجريت كورفيد
- حركة النساء، الاستقلال الذاتي، وسلطة إعادة الإنتاج / سيلفيا فديريتشي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,362,052
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - منشودة جاد الله - يوم المرأة المصرية