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الأول من مايو.. تحية للطبقة العاملة البحرانية وكل عمال العالم


جبهة التحرير الوطني - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5508 - 2017 / 5 / 1 - 08:44
المحور: ملف 1 ايار- ماي عيد العمال العالمي 2017- الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا
    


الأول من مايو.. تحية للطبقة العاملة البحرانية وكل عمال العالم
جبهة التحرير الوطني البحرانية
في الأول من مايو من كل عام تحتفل الطبقة العاملة البحرانية بعيد العمال العالمي، يوم التضامن الأممي بين كل عمال وشغيلة العالم، حيث تؤكد طبقتنا العاملة باحتفالها بهذا العيد المجيد معاني التضامن الأممي والكفاحي بينها وبين عمال العالم، ويصبح هذا اليوم مناسبة من خلاله يزيد عمالنا إصرارهم على المضي قدماً في نضالهم من أجل غدٍ حر وسعيد لوطننا وشعبنا.
ومنذ منتصف خمسينيات القرن المنصرم حيث تشكل حزب الطبقة العاملة البحرانية: جبهة التحرير الوطني، التي راحت تناضل من أجل إشاعة وغرس الوعي الطبقي في صفوف العمال والكادحين، فإن الطبقة العاملة البحرانية بدأت في التعرف على هذه المناسبة العمالية الأممية المجيدة، وكانت منشورات الجبهة في الأول من مايو ، ايار من كل عام تطرق كل بيت ، وتملأ الشوارع ، وفي المدن والقرى حاملة معها الأمل والتصميم على المزيد من الكفاح وبدون هوادة من أجل انتزاع الطبقة العاملة حقوقها، ومن بينها حقها في تشكيل نقاباتها، وكان العمال – صناع تاريخنا الجديد – يتلقفون هذه المنشورات بشغف وحماس.
ولم يمر وقت طويل، حتى أصبح عيد العمال إحدى البديهيات التي يعرفها عمالنا ويعرفون ما تعنيه من دلالاته، وفي مجرى النضال الطبقي المرير الذي خاضته الطبقة العاملة البحرانية وتمرست فيه، أصبح الأول من مايو يعني شيئاً كبيراً وغالياً على هذه الطبقة ، وهكذا ليست مصادفة أن بصبح هذا اليوم مناسبة يجدد فيه العمال المطالبة بأهدافهم وحقوقهم.
تحتفل طبقتنا العاملة وكادحي بلادنا بالعيد الأول من مايو وبلادنا في أمس الحاجة إلى توافق سياسي بين الحكم والمعارضة وذلك لإنهاء الأزمة السياسية التي كرست في مجتمعنا الطائفية والتمييز والكراهية، وأن السبيل الوحيد للخروج من نفق الأزمة المظلم، المعالجة السياسية لا الأمنية، ولا المحاكم العسكرية التي تعود بنا إلى قانون أمن الدولة السيء الذكر، وإنما توسيع أفق الديمقراطية، وإعادة النظر في عملية التجنيس لما لها من تداعيات خطيرة اجتماعية وسياسية وأمنية، وخطاب سياسي معارض أكثر رصانة وعقلانية يحافظ على المكتسبات الوطنية ، والخيار الديمقراطي السلمي، والتمسك بالوحدة الوطنية للشعب، وحماية الوطن من الإرهاب والتدخلات الإبرانية والرجعية العربية.
إن الجبهة تدعو في هذه المناسبة إلى وحدة الطبقة العاملة البحرانية بغية التصدي لكل محاولات إضعاف وتفتيت هذه الوحدة من قبل أطراف حكومية وقوى متأسلمة مهيمنة على الحركة النقابية والعمالية، وتجدد دعمها لحقوقها ومطالبها وحقوق العمالة الوافدة ، وتشدد على اتخاذ تدابير حكومية عملية بشأن البطالة التي بلغت نسبتها 16.8 % حسب البنك الدولي!!
فإذا كانت الدولة العادلة هي التي تأخذ بالاعتبار مصالح المواطنين على الدوام ، فإن الشروع في هذا التوجه يبدأ من حماية حقوق المواطنة المتساوية، ونظام سياسي يكرس الحريات التعددية السياسية دون إقصاء الآخر السياسي، وحقوق المرأة في المساواة ، ومكافحة الفساد وهدر المال العام، والنهوض بالخطط الاقتصادية التي توفر فرص عمل ومستلزمات الحياة المعيشية للمواطنين الآخذة في التدهور والسوء أكثر فأكثر ، حيث يعاني المواطنون لاسيما الفئات الاجتماعية الفقيرة من الغلاء وتدني الأجور وفرض الرسوم والضرائب، وأزمة السكن والصحة، وسوء توزيع الدخل، والسياسات الاقتصادية التي تفرضها الليبرالية الجديدة وتسلط الاحتكارات الكبيرة.
وفي هذه المناسبة السعيدة تتوجه الجبهة بالتحية إلى الطبقة العاملة البحرانية وكل عمال وشعوب العالم في نضالهم النبيل لبناء عالم جديد تسوده قيم الديمقراطية والسلام، والتكافؤ والمساواة والعدالة الاجتماعية بعيداً عن الحروب والاستبداد والاضطهاد ونهب ثروات الشعوب.
عاشت الطبقة العاملة البحرانية ..
عاش الأول من مايو عيد الكفاح والتضامن الأممي ضد الاستغلال والاضطهاد ..
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة.
جبهة التحرير الوطني – البحرين
1 / 5 / 2017





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جبهة التحرير الوطني - البحرين

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الصفحة الرئيسية - ملف 1 ايار- ماي عيد العمال العالمي 2017- الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - جبهة التحرير الوطني - البحرين - الأول من مايو.. تحية للطبقة العاملة البحرانية وكل عمال العالم