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|الصفحة الرئيسية - ملف 1 ايار- ماي عيد العمال العالمي 2017- الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - جبهة التحرير الوطني - البحرين - الأول من مايو.. تحية للطبقة العاملة البحرانية وكل عمال العالم
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الأول من مايو.. تحية للطبقة العاملة البحرانية وكل عمال العالم
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|الصفحة الرئيسية - ملف 1 ايار- ماي عيد العمال العالمي 2017- الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - جبهة التحرير الوطني - البحرين - الأول من مايو.. تحية للطبقة العاملة البحرانية وكل عمال العالم