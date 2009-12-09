

إلهام شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 23:57

المحور: الادب والفن









هناك مصطلح يسمى:

kill your darling

أو ما نتداوله في العربية:

(اليد التي تؤلمك اقطعها)

يعني مثلا: لو الملابس التي تحب أن ترتديها ستجعلك تتأخر عن عملك لأنها تحتاج للكي ..عليك أن لا تلبسها

لو الطعام الذي تشتهيه سيؤلم معدتك..لا تأكله

لو هاتفك النقال سيشغلك عن عملك وأولوياتك ..استغن عنه

القصد من هذا الموضوع:

في مرحلة بحياتك ولحظة في يومك عليك أن تعرف كيف تستغني عن الأشياء بغض النظر عن تعلقك وتمسكك بها..ومهما كنت تظن بعدم قدرتك على العيش بدونها ستفاجئ أنك تمكنت من العيش بدونها بشكل طبيعي

تعلم المقدرة على الاستغناء حتى عن أحب الأشياء على قلبك إن كانت ستؤذيك أو تشغلك عن أهدافك وأولويات حياتك..

الموضوع ليس موضوع ملابس أو طعام أو هاتف نقال..الموضوع أعمق من ذلك

حياتنا مليئة قرارات مؤجلة ونقوم بالهروب الدائم من اتخاذ قراراتنا المصيرية..نهرب منها لأننا غير قادرين على إقناع أنفسنا بأننا قادرين على الاستغناء عن بعض الأشياء أو العادات أو حتى الأشخاص

إلى متى سندع التعلق يتحكم بحياتنا؟

لابد لنا أن نرخي قبضة يدنا عن أشياء اعتدنا التمسك بها حتى تستمر هذه الحياة ونستطيع رؤية الأجمل

so..kill your darlings.