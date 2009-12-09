

هاشم معتوق

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 23:56

المحور: الادب والفن









لا تبتعد ولاتهرب

لليل أزهار تشتعل فتورق

من بعد تمنى نفسها بالغناء

من ثم تنطفيء

العمر هدية

ليست ثمينة ولارخيصة

كأي لعبة يمكنك أن تتسلى بها

فلا تستطيع أن تنال منها

الأجدر أن تكون ممتنا لها

بينك وبين السماء مسافات طويلة

لا تستطيع القفز

بل بإمكانك التفكر في أبعد نقطة

الأنسان ملائكي

الطريق الى الطيران العفوية

بالوقت الذي يتطلب منك أن تعرف نفسك

يتطلب منك أن تعرف حدودك

الخميس, April 27, 2017



دائما البعيد أكثر رأفة ورحمة من الماضي

فيما يبدو الشكل أو الجمال الأول

الشكل القوي

الشكل العزيمة

الشكل كل الأرض ببردها القارس ونارها الحامية

الشكل عادة خاليا من العقيدة

الشكل يمتلك الألوهية الخاصة به

الشكل حقيقة مرعبة تحتاج الى شهيد أو مضحي يمنح نفسه من دون مقابل

الشكل ليس مثل الفكرة التي تحركها النوايا

الشكل يريد منك أن تكون أنت الأرض وما عليها

الشكل الفلاح

البذرة التي تتحول الى ثمرة

الثلاثاء, April 18, 2017



أذا تفقد العلاقة بالأرض

يمكن أن تفقد العلاقة في كل شيء

هذه هي المحلية

الأديان تنفخ في مثل هذه المفاهيم

فتصعد بها الى السماء

فتعبرعنها بالكونية أي القدرة أو الله

هما مجرد تسميتان ليس أكثر المادية أو المثالية

الأدب يختصر المفهومين ويعتبر المحلية هي الأساس

أي الجسر الذي تنطلق منهما الروح أو الأشياء الى البعيد

أي قبل أن يتحول الإنسان فيصير طائرا

أو ملاكا

الأثنين, April 17,2017



الإنسان مثل كومة الحطب سريع الإشتعال

بطيء الهدوء

فيما يبدو الأصعب في حياتنا نحن البشر الهدوء

نحن كرات من النار علينا أن نبرد

الذروة أن تشتعل من ثم تنطفيء

هكذا هو الحب يوقد قلبك لكي تستطيع التحول من صخرة

الى نبتة تخضر بالحياة والثمر

الإنسان بلا نار

بلا ثورة

بلا تمرد

بلا حياة

الأحد, April 16, 2017



هو السيف رفيق الدرب

لا يقبل الشك

ولا يقبل التردد

جبار عنيد

لا يسمح لغيره بالتدخل

ولا يسمح بالتطفل

لا يتوهم أسرع من حبل الوريد

هذا الكائن الذي صنعته بيديك

ليس أمامك إلا أن تكون ديمقراطيا أو اشتراكيا معه

فإذا حاولت التخلص منه قتلك

هو وجهك الحقيقي داخل المرآة

المرآة على اعتبارها أنت

وجهك الصادق أو اليقين هو الأسلوب

السبت, April 15, 2017



نحن مجموعة أنانيات

من ضمنها القصيدة في بعض الأحيان تكون هي الأقوى

في بعض الأحيان المرأة تكون هي الأولى

الكل يعيش على حساب موت الآخر

هذه هي الحياة أحلام آنية وأنانية

الخميس, April 13, 2017