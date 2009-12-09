

أحمد سيد نور الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 17:03

المحور: الادب والفن









نبت السؤال عند تلاقينا..

هلا أخبرتني بموعد الفراق ؟

مآل العلاقات للفناء ..بتوقف النبض أم انسلاخ طرف دون اخطار.

كُنت لمجدهم سُلما، غدوت بهامش الصفحات.

كفتات أو رفات، لا ثالث أنت بنظرهم ..لا صاحب فضل واحسان.

نقش الزمان حكمته .

لا تكن منقذا لغيرك، وأنت مصارع لأمواج أقدارك.

إن لم تف حق نفسك، ظنك الجهال بسوق الحياة رماد.





أحمد سيد نور الدين