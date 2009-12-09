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نسيم الخواطر -6


أحمد سيد نور الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 17:03
المحور: الادب والفن
    


نبت السؤال عند تلاقينا..
هلا أخبرتني بموعد الفراق ؟
مآل العلاقات للفناء ..بتوقف النبض أم انسلاخ طرف دون اخطار.
كُنت لمجدهم سُلما، غدوت بهامش الصفحات.
كفتات أو رفات، لا ثالث أنت بنظرهم ..لا صاحب فضل واحسان.
نقش الزمان حكمته .
لا تكن منقذا لغيرك، وأنت مصارع لأمواج أقدارك.
إن لم تف حق نفسك، ظنك الجهال بسوق الحياة رماد.


أحمد سيد نور الدين





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أحمد سيد نور الدين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد سيد نور الدين - نسيم الخواطر -6