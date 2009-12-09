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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم خليل العلاف - الى الاستاذ قاسم حَوَل الكاتب والمخرج السينمائي العراقي الكبير مع اطيب التحيات
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الى الاستاذ قاسم حَوَل الكاتب والمخرج السينمائي العراقي الكبير مع اطيب التحيات
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم خليل العلاف - الى الاستاذ قاسم حَوَل الكاتب والمخرج السينمائي العراقي الكبير مع اطيب التحيات